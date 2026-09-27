Datos Clave Everton eliminado: Los Ruleteros igualaron y quedaron fuera en octavos de la Copa Chile ante la U por el global. Oyarzún apunta a la ANFP: El capitán ruletero cargo contra el ente regulador por las medidas adoptadas tras la suspensión en la ida. Ribonetto también hizo su crítica: El técncico de Everton no se quedó atrás y señaló que el equipo batalló “Contra todo y contra todos”.

Universidad de Chile eliminó a Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026, en una serie que quedará para el recuerdo por el oscuro registro que sucedió en la ida en el Estadio Sausalito. El duelo se suspendió, y fue reanudado este domingo en el Estadio Nacional previo a la vuelta, la cual fue una decisión que no dejó para nada contento a la escuadra ruletera, y así lo demostró su capitán.

Se trata del defensor Diego Oyarzún, quien tras la igualdad y eliminación de la escuadra ruletera en el “Coloso de Ñuñoa”, cargó sin filtro ante la ANFP y la Federación. El zaguero de Everton demostró de manera contundente su enojo por la decisión de los ente reguladores de nuestro fútbol, de reanudar el duelo de ida lejos de su casa y no cerrar la llave debido a los incidentes ocurridos en la Quinta Región.

Oyarzún sin filtro contra la ANFP

Frente a los micrófonos de TNT Sports apenas terminado el cotejo de octavos de final, Diego Oyarzún realizó un análisis del partido vuelta dando a conocer la “bronca” por no disputar toda la serie como en el segundo tiempo. Además, el capitán de los ruleteros no escondió su rabia sobre las decisiones adoptadas por los dirigentes del fútbol chileno, donde los tildó de “inoperantes e ineficientes”.

“Aplaudo a mis compañeros por todo lo que pasó en la semana. A pesar de la injusticia que se vivió. Estamos muy molestos con las decisiones que se tomaron. Les mando un saludo a los inoperantes e ineficientes de la ANFP y la Federación. Espero que hayan disfrutado de este día histórico y vergonzoso para el fútbol nacional”, cerró Oyarzún.

Ribonetto también carga contra las autoridades

Diego Oyarzún no fue el único integrante de Everton que cargó contra las autoridades del fútbol nacional, ya que el entrenador de los Ruleteros, Walter Ribonetto, también realizó una pequeña crítica a los dirigentes por reanudar el duelo de ida fuera de Viña del Mar.

“Contra todo y contra todos. Demostramos que es esto lo que nos tocó enfrentar. Nos vamos orgullosos con la frente en alto. Dimos todo hasta el final, ya que competimos y pudimos mandar la serie de octavos hasta los penales”, señaló Ribonetto, quien señaló que Everton tuvo que combatir contra todos en la serie de octavos ante la U.