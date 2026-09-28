Datos Clave El cuadro: La Copa Chile definió a siete de sus ocho clasificados a cuartos de final, confirmando cruces atractivos y la sorpresiva eliminación de la UC. El pendiente: Solo resta definir al último invitado a la ronda de los ocho mejores, el cual saldrá de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa (ventaja pirata de 2-1). El formato: Las llaves de cuartos se disputarán en formato de ida y vuelta, donde el equipo mejor posicionado en el ranking histórico definirá siempre como local.

La Copa Chile 2026 entró en su recta más determinante. Tras un vibrante fin de semana de revanchas que dejó varias sorpresas, el cuadro principal ya tomó forma definitiva de cara a la etapa de los ocho mejores del torneo.

Si estás buscando toda la información para seguir el desenlace del certamen, aquí te presentamos la guía definitiva con todos los cruces, el cuadro actualizado y el camino que deberán recorrer los favoritos.

¿Cómo quedaron las llaves de cuartos de final de la Copa Chile 2026?

Con el cuadro divido por sectores geográficos y cruces predeterminados, las llaves de cuartos de final quedaron conformadas de la siguiente manera:

Parte Alta del Cuadro:

Ganador de Coquimbo Unido / Cobreloa vs. Unión La Calera

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta

Parte Baja del Cuadro:

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt

O’Higgins vs. Deportes Concepción

¿Qué equipos están clasificados a cuartos de final de la Copa Chile 2026?

A la espera de un solo partido pendiente, la lista de los equipos clasificados a los cuartos de final ya cuenta con siete clubes confirmados:

Colo Colo (eliminó a Audax Italiano)

(eliminó a Audax Italiano) Universidad de Chile (eliminó a Everton)

(eliminó a Everton) Unión La Calera (eliminó a Universidad Católica)

(eliminó a Universidad Católica) Deportes Antofagasta (eliminó a Deportes Iquique)

(eliminó a Deportes Iquique) Deportes Puerto Montt (eliminó a Ñublense)

(eliminó a Ñublense) Deportes Concepción (eliminó a Curicó Unido)

(eliminó a Curicó Unido) O’Higgins (eliminó a Deportes Santa Cruz)

El octavo y último clasificado saldrá de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa.

¿Cuáles son los partidos de cuartos de final de Copa Chile 2026?

En cuanto a la programación de los cuartos de final, la ANFP irá confirmando paulatinamente las fechas. Hasta el momento, el único duelo que cuenta con días y horarios ratificados es el cruce entre albos y sureños debido a los compromisos de La Roja:

Ida: Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo (Martes 29 de septiembre | 18:00 horas | Estadio Chinquihue).

Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo (Martes 29 de septiembre | 18:00 horas | Estadio Chinquihue). Vuelta: Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt (Martes 6 de octubre | 20:30 horas | Estadio Monumental).

Además, el partido pendiente de octavos de final entre Coquimbo Unido y Cobreloa está agendado para el miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (la ida fue 2-1 para los aurinegros).

¿Quién podría ser el rival de Colo Colo en semifinales de Copa Chile?

Una de las búsquedas más frecuentes de los hinchas apunta al futuro del “Cacique” en el torneo. Como Colo Colo se encuentra en la parte baja del cuadro, su destino está predeterminado.

En caso de superar su llave frente a Deportes Puerto Montt, el rival de Colo Colo en semifinales saldrá del ganador de la serie entre O’Higgins y Deportes Concepción. De esta forma, queda totalmente descartado un Superclásico en semifinales; solo podrían toparse en una hipotética final.

¿Quién podría ser el rival de la U en semifinales de Copa Chile?

Por la otra vereda, el panorama del “Romántico Viajero” también está trazado. Ubicados en la parte alta del cuadro, los azules deberán superar primero a Deportes Antofagasta.

Si el equipo de Fernando Gago logra avanzar a la ronda de los cuatro mejores, el rival de la U en semifinales será Unión La Calera o el equipo que resulte ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Cobreloa.

¿Cómo se juegan los cuartos de final de la Copa Chile 2026?

Las bases del torneo establecen que la ronda de los ocho mejores se disputará en un formato de partidos de ida y vuelta.

Un punto clave del reglamento es la localía para los partidos de revancha: el equipo que cuente con el menor número de orden en el ranking histórico de la Copa Chile será siempre el encargado de definir la serie jugando como local en el partido de vuelta. En caso de igualdad en el marcador global al término de los 180 minutos, las llaves se definirán directamente mediante lanzamientos penales.