Datos Clave Vozinha quiere quedarse: Aseguró que espera jugar la Copa Libertadores Para eso debe renovar: Termina contrato en diciembre de 2026 Antes de venir al Cacique: Tuvo ofertas de Arabia Saudita, pero no de la MLS

Vozinha dio una señal sobre su futuro en Colo Colo. El portero caboverdiano, cuyo contrato con el Cacique expira a fines de este 2026, se ilusionó con disputar la Copa Libertadores el próximo año, certamen al que los albos regresarán tras un año de ausencia.

“Ojalá pueda jugar pronto la Conmebol Libertadores”, expresó el golero en conversación con The Observer, dejando entrever su intención de seguir ligado al cuadro popular más allá del término de su vínculo.

La ilusión de Vozinha con la Copa Libertadores en Colo Colo

El anhelo del meta tiene todo el sentido, considerando que el Cacique está a un paso de amarrar su regreso al principal torneo de clubes del continente, del que estuvo ausente esta temporada.

Los albos son los exclusivos punteros de la Liga de Primera, con 12 puntos de ventaja sobre sus escoltas, y también siguen en carrera en la Copa Chile, donde ya se metieron en los cuartos de final tras eliminar a Audax Italiano.

Para el arquero, en tanto, sería su estreno absoluto en la competencia, luego de una carrera desarrollada íntegramente en el fútbol europeo antes de su arribo a Macul.

¿Colo Colo quiere a Vozinha en la Copa Libertadores 2027?

Por el momento no ha habido pronunciamiento oficial, aunque hay versiones que indican que Colo Colo se amparará en la fama de Vozinha como parte de los argumentos para que se acorte el castigo de tres partidos sin público como local que le restan en la Copa Libertadores, producto de la tragedia contra Fortaleza en 2025.

Desde el lado deportivo, tampoco hay claridad si Fernando Ortiz quiere su continuidad, aunque faltan varios partidos para que termine la temporada.

Las ofertas que tuvo Vozinha antes de llegar a Colo Colo

En la misma entrevista, el portero reveló cómo se dio su fichaje en el cuadro popular, decisión que tomó tras su destacada actuación en el Mundial con Cabo Verde.

“Fue el club que mostró mayor interés”, señaló el golero sobre el Cacique, que se impuso a otros interesados para quedarse con su firma.

El meta también se encargó de despejar los rumores que lo vincularon a otros destinos: “No recibí ofertas de la MLS y hubo algún contacto desde Arabia”, indicó.

El presente de Vozinha en Colo Colo

El caboverdiano viene de una fecha FIFA para el olvido, ya que cometió un grave error que terminó en gol en la caída por 3-1 de su selección ante Mali, por las Clasificatorias a la Copa Africana de Naciones.

Además, su ausencia en el Cacique durante la ventana internacional le abrió la puerta a Eduardo Villanueva, quien fue figura en ambos duelos ante Audax Italiano por la Copa Chile y se ganó los elogios de Fernando Ortiz.