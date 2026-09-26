Datos Clave La clasificación: Colo Colo derrotó por 1-0 a Audax Italiano con gol de Gedeón Díaz y se inscribió en los cuartos de final de la Copa Chile. Futuro en el aire: Tras el partido, Arturo Vidal, quien termina contrato con los albos a fin de año, sembró dudas sobre su continuidad en el club. Decisión Monumental: Por otro lado, Fernando Ortiz adelantó el regreso a su estadio y aclaró que si las condiciones lo permiten, nadie lo sacará de Macul.

Luego de tres empates de forma consecutiva, Colo Colo se reencontró con el triunfo. Los albos derrotaron por la cuenta mínima a Audax Italiano, y con ello, se inscribieron en los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Al Cacique le bastó el solitario gol del canterano Gedeón Díaz de 18 años para superar a los itálicos y avanzar en el certamen nacional.

Tanto el plantel como el cuerpo técnico valoraron la victoria. Sin embargo, tras el partido, Arturo Vidal encendió las alarmas respecto a su futuro. El King termina contrato a fin de año y aún no hay novedades sobre su renovación. Al ser consultado por esto, el capitán del cuadro Popular dejó algunas dudas. “No estoy inquieto. No he hablado porque hay muchas cosas que no me gustan”, lanzó.

Por otro lado, el entrenador Fernando Ortiz se refirió a la localía para la recta final de la temporada considerando las complicaciones que han tenido con el césped del Estadio Monumental. Sin embargo, el ‘Tano’ descartó que se muevan al Nacional para sus próximos compromisos. “Nuestra cancha es única, arranquemos por ahí. Si están las condiciones que yo considero para jugar, nadie me va a sacar de mi cancha, porque ahí somos muy fuertes. Esta cancha, normalmente por su césped, siempre está en buenas condiciones, pero si me das a elegir me quedo en mi cancha toda la vida”, dijo el DT.

Sin embargo, no todo es alegría el Colo Colo. Mientras el plantel celebraba la clasificación a la siguiente ronda del segundo torneo más importante del país, su arquero Vozinha lo pasaba mal en la Clasificación para la Copa Africana de Naciones. El guardameta cometió un grosero error, el cual le costó un gol a Cabo Verde en la derrota por 3-1 ante Malí y su blooper se viralizó rápidamente.

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