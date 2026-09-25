La primera mitad de la llave dejó más preguntas que respuestas. Colo Colo y Audax Italiano no pudieron romper el cero en el Estadio Nacional, por lo que los octavos de final de la Copa Chile 2026 llegan a la revancha sin margen para especular.

El escenario será nuevamente Ñuñoa, aunque esta vez con el Cacique ejerciendo la localía. Los albos llegan invictos en sus últimos cinco partidos oficiales, mientras que el cuadro itálico ya demostró en la ida que puede incomodar al equipo de Fernando Ortiz y sostener el partido hasta el final.

Colo Colo vs Audax Italiano EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Colo Colo vs Audax Italiano

No quedó margen para especular. Colo Colo y Audax Italiano llegan igualados 0-0 a la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026, por lo que el ganador de este segundo partido se instalará entre los ocho mejores del torneo.

La ida en el Estadio Nacional tuvo momentos favorables para ambos, pero ninguno consiguió romper el cero. Colo Colo manejó buena parte del primer tiempo, mientras Audax creció después del descanso y también tuvo oportunidades para quedarse con la ventaja.

La definición volverá a disputarse en Ñuñoa, esta vez con Colo Colo como local. Después de 90 minutos sin diferencias, la serie parte prácticamente desde cero y con un premio concreto: avanzar a cuartos y quedar cerca de la final.

¿Cómo llegan Colo Colo y Audax Italiano?

Colo Colo llega a la revancha con cinco partidos consecutivos sin perder, aunque sus últimos tres encuentros terminaron empatados. Antes del 0-0 frente a Audax por Copa Chile, igualó 1-1 con Deportes Concepción y 0-0 ante Huachipato.

Su última victoria fue justamente ante el conjunto itálico: 5-1 el 30 de agosto, en un partido correspondiente al Campeonato Nacional. Previamente había superado 3-0 a Unión Española.

Audax también atraviesa un tramo competitivo. Antes de igualar con Colo Colo en la ida, había conseguido dos victorias consecutivas por 1-0, primero ante Deportes Concepción y luego frente a O’Higgins.

El antecedente del martes, sin embargo, es el que manda. Ninguno tiene ventaja en el marcador global, por lo que cualquier triunfo durante la revancha entrega directamente el boleto a cuartos de final.

Formación de Colo Colo vs Audax Italiano

Fernando Ortiz mantendría buena parte de la estructura utilizada en la ida, en una semana marcada por las ausencias que han obligado al técnico albo a modificar su plantel.

Formación de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant, Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Formación de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Diego Monreal, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Bryan Soto, Marco Collao, Ariel Uribe; Fabian Loyola, Damián Pizarro y Michael Vadulli. DT: Patricio Graff.

¿Dónde ver Colo Colo vs Audax Italiano EN VIVO?

Colo Colo vs Audax Italiano se jugará este viernes 25 de septiembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

De acuerdo con la programación del partido, el encuentro contará con transmisión de TNT Sports Premium y también estará disponible vía streaming por HBO Max.

Partido: Colo Colo vs Audax Italiano.

Colo Colo vs Audax Italiano. Fecha: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos.

Nacional Julio Martínez Prádanos. Instancia: vuelta de los octavos de final.

vuelta de los octavos de final. Resultado de la ida: Audax Italiano 0-0 Colo Colo.

Audax Italiano 0-0 Colo Colo. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a cuartos de final?

Colo Colo clasifica con cualquier victoria frente a Audax Italiano. El mismo escenario corre para los itálicos: quien gane durante los 90 minutos avanzará a cuartos.

El detalle importante aparece en caso de otra igualdad. Las bases oficiales de la Copa Chile establecen que, en las series de ida y vuelta, primero se considera la diferencia de goles y, si también existe igualdad, la clasificación se resuelve mediante lanzamientos penales. No contempla tiempo extra.

Como el primer compromiso terminó 0-0, cualquier empate en la revancha llevará inmediatamente la llave a los penales.

¿Cuál será el rival de Colo Colo o Audax en cuartos de final?

El clasificado de esta serie enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

Y allí ya existe una ventaja importante: Puerto Montt ganó 2-0 el partido de ida, por lo que llegará a la revancha con dos goles de margen ante el conjunto chillanejo.

Así, Colo Colo y Audax no solo definen su propia clasificación este viernes. También estarán atentos a una llave que puede dejar a Puerto Montt como próximo rival en la Copa Chile, aunque Ñublense todavía tiene la revancha para intentar revertir la serie.

¿Cómo está el historial reciente entre Colo Colo y Audax Italiano?

Los tres enfrentamientos disputados entre ambos durante 2026 dejan ventaja para Colo Colo, aunque el último terminó sin goles.

El 7 de marzo, el Cacique ganó 1-0 como visitante. Después, el 30 de agosto, consiguió el resultado más amplio del año entre ambos al imponerse 5-1 en el Monumental.

La historia cambió en la Copa Chile. El pasado 22 de septiembre, Audax y Colo Colo empataron 0-0 en el Estadio Nacional y dejaron la clasificación completamente abierta.

Ahora no hay resultado anterior que sirva como colchón: la revancha entrega directamente un lugar entre los ocho mejores de la Copa Chile 2026.