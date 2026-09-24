Datos Clave Duelo: Colo Colo recibe a Audax Italiano este viernes por la vuelta de octavos de final de Copa Chile. Novedades: Cristián Díaz y Gedeón Díaz aparecen como titulares en la formación proyectada. Racha: El Cacique acumula tres partidos consecutivos sin ganar.

Colo Colo prepara una formación con caras jóvenes para buscar el paso a los cuartos de final de Copa Chile. Fernando Ortiz tendría dos modificaciones para recibir a Audax Italiano, con dos futbolistas de 18 años que aparecen como titulares en la revancha de los octavos.

El Cacique llega al compromiso después de tres partidos consecutivos sin conseguir un triunfo y con apenas un gol convertido en esa racha, el que además fue un autogol ante Deportes Concepción. Por eso, Ortiz moverá algunas piezas en busca de una respuesta ofensiva.

¿Cuál sería la formación de Colo Colo ante Audax?

La oncena que prepara el técnico argentino sería con Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Tomás Alarcón, Gedeón Díaz; Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Javier Correa.

Las principales novedades están en los ingresos de Cristián Díaz y Gedeón Díaz, dos juveniles que tendrán una oportunidad importante en un partido donde el cuadro albo se juega su continuidad en la competencia.

Cristián, volante de 18 años, firmó su primer contrato profesional durante 2025 y ya había tenido su estreno con el primer equipo durante el ciclo de Ortiz. Ahora aparece por primera vez desde el inicio en un compromiso de esta relevancia.

Gedeón Díaz tendrá su primera titularidad

El otro movimiento es la aparición de Gedeón Díaz, también de 18 años. El delantero, hijo de padre chileno y madre venezolana, ya tuvo su debut profesional precisamente en el encuentro de ida frente a Audax.

Su polifuncionalidad es una de sus principales características, ya que puede desempeñarse como extremo o como centrodelantero. Para este compromiso, Ortiz lo utilizaría como extremo.

La apuesta por ambos juveniles se produce en un momento donde Colo Colo necesita recuperar su capacidad ofensiva y, al mismo tiempo, avanzar en una llave que quedó completamente abierta después del 0-0 registrado en el Estadio Nacional.

Colo Colo y Audax Italiano se enfrentarán este viernes 25 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental, por la revancha de los octavos de final de Copa Chile.