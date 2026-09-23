Datos Clave Registro: Ya son 14 los juveniles que debutaron oficialmente con Fernando Ortiz. Último debut: Gedeón Díaz sumó sus primeros minutos ante Audax Italiano. Cantera: Ortiz aseguró que los juveniles tienen opciones si destacan en sus categorías.

La cantera de Colo Colo sigue encontrando espacio en el primer equipo. Con el estreno profesional de Gedeón Díaz frente a Audax Italiano, ya son 14 los juveniles que han debutado oficialmente desde la llegada de Fernando Ortiz al banco albo.

El atacante ingresó durante el segundo tiempo del empate sin goles por los octavos de final de la Copa Chile y se convirtió en el último nombre de una lista que viene creciendo con el paso de la temporada. Más allá de las circunstancias que llevaron a Ortiz a recurrir a la cantera, el entrenador ha dejado claro que los jugadores de las divisiones menores tienen una vía para alcanzar el plantel profesional.

¿Qué pide Fernando Ortiz para darles una oportunidad?

El técnico albo explicó que el seguimiento de los juveniles comienza mucho antes de que aparezcan en una convocatoria del primer equipo: “Los jóvenes saben que si en su categoría hacen las cosas correspondientes y nosotros consideramos que tienen la posibilidad de jugar en primera división, la van a tener”, señaló.

El entrenador también valoró la competencia interna que genera esa posibilidad, ya que los propios futbolistas saben que sus actuaciones pueden acercarlos al equipo estelar: “Lo bueno es que ellos quieren destacar en su categoría para que sean considerados en primera división y así los vamos siguiendo a todos para que tengan una chance”.

Gedeón Díaz fue el último en sumarse a la lista

El estreno de Díaz llegó en un partido marcado por las bajas que tenía Colo Colo, especialmente por las convocatorias a la selección chilena. El joven futbolista tiene 18 años, es nacido en Venezuela, hijo de padre chileno y madre venezolana. Además, puede jugar de extremo o volante creativo, por lo que le abre las posibilidades al DT del Cacique.

Otro canterano que tuvo una oportunidad importante fue Eduardo Villanueva, quien fue titular en el arco debido a la ausencia de Vozinha, convocado por Cabo Verde, la lesión de Gabriel Maureira y la recuperación de Santiago Tapia tras una operación de rodilla.

Gedeón Díaz debutó anoche ante Audax Italiano / ©Colo Colo.

¿Quiénes son los 14 juveniles que debutaron con Ortiz?

La lista de canteranos que han sumado sus primeros minutos oficiales con el entrenador albo está compuesta por: