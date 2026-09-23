Noticias de Colo Colo hoy 23 de septiembre: Violencia en el Nacional, la joya que ilusiona y el dardo de Claudio Bravo
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Carla Bernucci
El empate sin goles ante Audax Italiano por los octavos de Copa Chile dejó una estela de preocupación en el "Cacique": no solo por la sequía ofensiva que colmó la paciencia de Fernando Ortiz, sino por una brutal pelea de barristas albos en pleno Estadio Nacional que arriesga duros castigos. La gran nota positiva de la noche fue el brillante retorno al arco de Eduardo Villanueva, quien sacó aplausos de su formador, le dio la razón a Claudio Bravo y mandó un emotivo mensaje a la hinchada de cara a la revancha.
La primera batalla copera entre Colo Colo y Audax Italianodejó la llave abierta y una lluvia de interrogantes en el Estadio Nacional. El pálido empate 0-0 no solo confirmó el complejo momento ofensivo que atraviesa el equipo de Fernando Ortiz —que ya acumula tres partidos oficiales sin poder enviar el balón al fondo de la red por cuenta propia—, sino que revivió el fantasma más temido por la dirigencia de Blanco y Negro: la violencia en las tribunas. En medio del compromiso, la galería norte se transformó en tierra de nadie, albergando una feroz riña a fierrazos entre los propios barristas albos que amenaza con traer inmediatas sanciones disciplinarias de cara al duelo de revancha, donde el “Cacique” ejercerá de organizador.
Sin embargo, entre tanta oscuridad, asomó una luz de esperanza para el pueblo colocolino. Ante el masivo contingente de ausencias por la Fecha FIFA y el hospital albo, Eduardo Villanueva tomó la responsabilidad de custodiar el arco más exigente de Chile y no defraudó. Su sólida actuación y su maduro discurso postpartido no solo le permitieron ganarse el premio a la figura de la cancha, sino que validaron la postura de referentes como Claudio Bravo y de formadores históricos del club, reabriendo un encendido debate sobre quién debe ser el dueño definitivo de los guantes cuando retornen los seleccionados y se definan los pasajes a los cuartos de final de la Copa Chile.
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Sigue en Alairelibre.cl las posibles sanciones de la ANFP y Estadio Seguro al Estadio Nacional para el partido del viernes, la evolución táctica de Fernando Ortiz para romper la sequía goleadora y todas las repercusiones tras la notable actuación de Eduardo Villanueva.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).