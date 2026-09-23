Pelea a fierrazos arriesga sanción: Durante el desarrollo del partido ante los itálicos, la galería norte del Nacional fue escenario de una salvaje y cobarde golpiza en patota entre barristas albos, donde incluso hubo robo de lienzos y uso de fierros, todo ante la nula reacción de la seguridad privada. Dado que Colo Colo es local en la vuelta de este viernes (20:00 horas), el club se expone a castigos disciplinarios inmediatos.

Sequía goleadora y la molestia de Ortiz: El equipo sumó su tercer duelo consecutivo sin marcar (ante Huachipato fue 0-0 y ante Concepción se salvó por un autogol). Consultado sobre la falta de finiquito pese al “doble 9” (Correa y Romero), el DT argentino mostró evidente molestia, aunque respaldó a sus jugadores: “Me preocuparía mucho más si las ocasiones no se generan”.