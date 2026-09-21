Datos Clave El partido: Colo Colo visitará a Audax Italiano este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas. Las bajas: Los albos tienen once ausencias confirmadas para enfrentar a los itálicos. La postergación: Debido a esta situación, el Cacique tuvo la opción de reprogramar el compromiso, pero Fernando Ortiz rechazó esta posibilidad.

Este martes Colo Colo visitará a Audax Italiano por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile. A este encuentro los albos llegan golpeados, puesto que no podrán contar con once de sus jugadores.

Debido al número importante de ausencias, el Cacique tuvo la opción de postergar el compromiso contra los itálicos, sin embargo, desistieron de esta alternativa, según reveló el propio entrenador del equipo, Fernando Ortiz.

¿Por qué Colo Colo no quiso postergar el partido contra Audax Italiano?

En la conferencia de prensa de este lunes, el ‘Tano’ reveló que tuvo la posibilidad de reprogramar el partido frente a Audax Italiano, pero que decidió rechazar dicha opción porque confía en su plantel.

“Existió una posibilidad de poder retrasar este partido y yo dije que no, porque creo y confío en los jugadores que tengo y en los chicos que vienen sumando desde abajo”, dijo el director técnico de Colo Colo.

“Estoy feliz de que tengamos tantos jugadores convocados a la selección, no solo en la adulta, sino en las juveniles. Que te llamen a la selección es lo más maravilloso que existe para un jugador. Jamás me voy a oponer, jamás voy a quejarme, al contrario”, agregó Ortiz.

¿Cuántas bajas tiene Colo Colo para visitar a Audax?

Colo Colo tiene once bajas confirmadas para visitar a Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile. Las ausencias albas son principalmente por la convocatoria de La Roja adulta para la gira por Norteamérica y las nominaciones de la selección chilena Sub-20 para los Juegos Odesur.

Los futbolistas que fueron citados para los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México son Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernandez, mientras que a la Sub 20 fueron llamados Yastin Cuevas, Bruno Torres, Vicente Martínez y Matías Orellana. A ellos se suman Vozinha, nominado por Cabo Verde, y Gabriel Maureira, quien sufrió una lesión en su codo que provocó que fuera liberado del combinado nacional.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional por los octavos de final de la Copa Chile.