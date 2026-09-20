Datos Clave Adaptación: Vozinha todavía espera la llegada de su familia mientras comienza a acostumbrarse a su nueva vida en Santiago. Rutina: El arquero utiliza Waze para moverse por la capital y encontró una panadería cercana a su residencia que visita habitualmente. Amistades: Arturo Vidal y Javier Correa aparecen entre los compañeros que lo han ayudado en sus primeras semanas en Colo Colo.

La imagen de Vozinha cambió radicalmente en cosa de meses. De transformarse en una de las figuras destacadas del Mundial y recibir una nominación al premio Lev Yashin, el portero caboverdiano comenzó una vida desde cero en Santiago. El arquero de Colo Colo intenta acostumbrarse a las calles, las distancias y a una rutina completamente diferente desde que decidió continuar su carrera en el fútbol chileno.

Según reveló El Deportivo de La Tercera, el africano todavía vive esta etapa sin sus familiares, a quienes espera recibir próximamente junto a Akyra, su perra labradora. Mientras tanto, comienza a desenvolverse por la capital: para evitar perderse utiliza Waze y ya encontró algunos lugares habituales cerca de su residencia en Vitacura.

El lugar donde Vozinha se transformó simplemente en “el vecino”

Una panadería cercana a su casa se convirtió en uno de los refugios habituales de Vozinha durante su adaptación a Santiago. Allí encontró privacidad y desarrolló una especial predilección por los croissants.

Gustavo Cassin, gerente de operaciones y gestión de Metissage, contó al citado medio la impresión que ha dejado el futbolista. “Es una persona muy sencilla. La fama le llegó hace un mes y medio, viniendo de un lugar que conocían los portugueses y los africanos que están enfrente. Ha llegado a una ciudad, a un equipo de primera línea dentro del país. Yo creo que ha manejado muy bien la fama. Es un tipo muy sencillo, simple”.

Su trato cotidiano terminó incluso generándole un nuevo apodo: “Acá llega el vecino Vozinha. A mí me enseñó cómo se pronuncia su nombre. Y no es cómo lo decimos acá. Es una persona sumamente sencilla, muy amigable”, añadió Cassin.

Arturo Vidal ayuda a Vozinha a adaptarse a Colo Colo

Arturo Vidal se transformó en uno de los compañeros más cercanos de Vozinha durante sus primeras semanas en Colo Colo. El propio mediocampista contó que suelen compartir después de las prácticas junto a otros integrantes del plantel.

“Nos llevamos bien. Hablamos mucho. Hemos hecho buena amistad, compartimos mucho”, relató el Rey. “Le pregunto cómo se siente. No me saco fotos para vender humo. Es una relación grata. Nos vamos tras los entrenamientos al sauna con cinco jugadores más. Ahí conversamos harto”, agregó.

Javier Correa también se mostró dispuesto desde el primer momento a ayudarlo a desenvolverse en Santiago, mientras Gabriel Maureira, su compañero y competidor en el arco, fue el primer futbolista albo al que siguió en redes sociales.