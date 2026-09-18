Poda anticipada para 2027: Según ADN Deportes, Blanco y Negro definió que Claudio Aquino (para liberar uno de los sueldos más altos), Matías Fernández Cordero (no se ejecutará la opción de extensión) y Javier Méndez (muy relegado por el DT) no continuarán en el club. En total son 10 los contratos que expiran en diciembre, incluyendo opciones de compra millonarias por Álvaro Madrid (USD $500 mil), Maximiliano Romero (USD $1 millón) y Lautaro Pastrán (USD $1 millón).

La verdad tras el caso Maureira: En el entorno del arquero y en Colo Colo desmintieron con molestia que el canterano haya “despreciado” a La Roja Sub-20 para no perder el puesto en el Cacique. Fue desafectado exclusivamente por el cuerpo médico nacional debido a su contusión ósea. Pese a que evoluciona bien, por reglamento FIFA tampoco podrá jugar por Colo Colo en la llave de Copa Chile ante Audax Italiano, al estar formalmente liberado de una convocatoria.