Noticias de Colo Colo hoy 18 de septiembre: Los tres primeros “cortados” para 2027, la verdad de Maureira y un negocio millonario
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Carla Bernucci
Blanco y Negro no descansa en Fiestas Patrias y ya toma decisiones radicales: se filtró la lista de las tres figuras que no seguirán en 2027 para liberar masa salarial y cupos. En paralelo, en Macul aclaran con indignación la verdad tras la supuesta renuncia de Gabriel Maureira a La Roja y confirman que el reglamento le impedirá atajar en Copa Chile. Además, Jonathan Villagra saca pecho desde la Selección y el futuro de un goleador albo en el extranjero promete millones.
Las celebraciones del 18 de septiembre no han enfriado el ambiente en los pasillos de Blanco y Negro. Mientras el cuerpo técnico y los futbolistas aprovechan los días de receso antes de retomar los trabajos dominicales con miras a la Copa Chile, en las oficinas de la concesionaria ya se ejecutan maniobras clave para dar forma al proyecto deportivo de 2027. La necesidad de alivianar la masa salarial y reorganizar el contingente para la próxima Copa Libertadores cobró a sus primeras víctimas en el plantel de Fernando Ortiz, marcando el inicio de una profunda depuración de contratos que promete encender el mercado de pases mucho antes de que finalice la actual temporada.
En paralelo a la planificación dirigencial, la contingencia deportiva se vio sacudida por una delicada controversia extradeportiva en torno al arco. Las versiones que apuntaban a una supuesta negativa de Gabriel Maureira para sumarse a La Roja Sub-20 provocaron indignación tanto en Macul como en el entorno del canterano, obligando a aclarar los motivos médicos de su desafectación y ratificando una estricta traba reglamentaria que le impedirá actuar en los octavos de final. Mientras se despejan esas dudas bajo los tres palos, desde la concentración de la Selección adulta y desde el fútbol uruguayo llegan ecos que involucran directamente el patrimonio albo: el notable presente de Jonathan Villagra con la camiseta nacional y la inminente vitrina europea que podría reportarle ingresos millonarios al club a través de un goleador a préstamo.
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Sigue en Alairelibre.cl el retorno a los entrenamientos de Colo Colo este domingo, el seguimiento a los seleccionados nacionales en Norteamérica y todas las negociaciones contractuales de Blanco y Negro proyectando el 2027.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).