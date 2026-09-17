Salomón Rodríguez anotó un doblete y fue el héroe de la clasificación de Montevideo City Torque a semifinales de la Copa Sudamericana, con una victoria de 3-0 sobre Cienciano en el estadio Centenario de la capital uruguaya, lo que significó una remontada en el global de 3-2.

El delantero uruguayo pertenece a Colo Colo y, si bien, en Macul no se han planteado por el momento su regreso (por su mala campaña en 2025), parece ser que regresará de todas maneras.

El encuentro terminó muy “caliente” entre ambos equipos, ya que los uruguayos enrostraron algunas declaraciones de los rivales en la previa del compromiso y los peruanos se quejaron de las provocaciones en pleno compromiso.

Los goles de Torque vs Cienciano por Copa Sudamericana

El primer golpe de Salomón Rodríguez llegó en los 37 minutos de juego: el delantero uruguayo capturó un balón en el área de Cienciano y con un gran remate a colocar con pierna derecha patio al arquero Ítalo Espinoza, quien “colaboró” con una feble respuesta, permitiendo la apertura de la cuenta de Montevideo City Torque.

Rodríguez repitió en los 57′ con un excelente cabezazo en el segundo palo tras centro desde la izquierda, dejando empatada la serie y causando la locura en el Centenario, con los hinchas ilusionados al asegurar, al menos, la definición a penales.

No obstante, Nahuel da Silva apareció en los 90+2′ para dar el cachetazo final del elenco local, en un ambiente enrarecido por disputas dentro de la cancha entre jugadores, problemas que se extendieron después del pitazo final, aunque por suerte no pasó a mayores.

¿Salomón Rodríguez vuelve a Colo Colo?

Durante esta jornada, Javer Nóblega, director general de Montevideo City Torque, aseguró que tienen dificultades económicas para pensar en una posible continuidad de Salomón Rodríguez, por lo que tendría que volver a Colo Colo.

De todas maneras, esta clasificación quizás le dé recursos que puedan ayudar a mantener al jugador, aunque también puede ser una medida de presión para mejorar las condiciones de negociación.

En todo caso, si hay otros interesados, el Cacique puede cerrar una buena venta del jugador, si es que no quiere continuar con él. De todas formas, tiene el problema de que Maximiliano Romero le cuesta 1,5 millones de dólares a final de temporada, por lo que es posible que la continuidad de Rodríguez le sirva para evitar un gasto mayor.