Datos Clave La idea: Colo Colo analiza instalar una superficie híbrida en el Monumental para reducir el deterioro del campo. La advertencia: Patricio Bustamante asegura que ese sistema ayuda ante el desgaste futbolístico, pero no evita el daño provocado por recitales. La alternativa: El especialista sostiene que, si el objetivo es jugar inmediatamente después de conciertos, la solución sería una superficie sintética como la del Claro Arena.

El pésimo estado del campo de juego del Estadio Monumental ha sido uno de los grandes dolores de cabeza para Colo Colo durante las últimas temporadas. Los constantes recitales han obligado al Cacique incluso a trasladar su localía, lo que motivó a la dirigencia a analizar una millonaria solución: transformar la cancha en una superficie híbrida.

Sin embargo, el plan acaba de recibir un balde de agua fría. En conversación con el portal Redgol, Patricio Bustamante, reconocido popularmente como el mejor canchero de Chile, alzó la voz para alertar a la concesionaria alba y explicar por qué esta medida no solucionará el problema de fondo si pretenden seguir arrendando el recinto para eventos masivos.

¿Por qué el pasto híbrido no es la solución para el Monumental?

Bustamante fue tajante al aclarar para qué sirve realmente la tecnología que pretenden instalar en Macul. “El concepto híbrido es mezcla del pasto natural con sintético. Yo creo que están confundidos en Colo Colo, porque la FIFA hace canchas con pasto híbrido para sus campeonatos mundiales, con el objetivo que la cancha no sufra daño por la cantidad de partidos, pero sigue siendo natural”, detalló el especialista.

El experto ejemplificó con otros recintos del país: “El Estadio Nacional y el de Valparaíso el 95% es pasto natural, el 5% es sintética, que hace que el pasto sufra menos con la tracción, que no se levante, cuando la cancha está blanda se sale el pasto, en ambas no ocurre eso”.

A pesar de estas ventajas deportivas, el canchero destrozó la ilusión de la dirigencia de mantener el estadio impecable tras un show musical. “Esto no cambia que usted haga recitales y que la cancha no sufra daños, eso no es así. Si alguien quiere engañar y ganar plata, háganlo, pero no es para eso”, disparó.

“Hoy tienen pasto natural, si le quieren colocar esas fibras en 5% híbrido lo pueden hacer, pero no significa que si hacen dos recitales la cancha no sufre daño, es mentira, sufrirá daño igual”, sentenció, advirtiendo además un problema logístico sobre la mantención del césped: “Si le ponen híbrido esa cancha ya no la pueden champear, que es sacar pasto y colocar, no puede; tendrían que tener un vivero con la misma metodología, un vivero con pasto híbrido”.

¿Cuál es la única alternativa para convivir con los recitales?

Ante este panorama, Bustamante le rayó la cancha a la dirigencia colocolina, obligándolos a elegir entre el fútbol o los eventos, y de paso recordó las consecuencias que ha traído la superficie instalada por Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

“El tema es para dónde quiere ir Colo Colo, cancha para hacer recitales y que no sufra daño y jugar al otro día, la única solución es que haga la cancha que tiene Católica en el Claro Arena, que es sintética, pero en un año llevan 27 jugadores lesionados”, finalizó el experto, dejándole un complejo escenario de decisión a Blanco y Negro.