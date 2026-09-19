Datos Clave Deseo: Brayan Cortés aseguró que quiere continuar en Argentinos Juniors durante 2027. Contrato: El arquero mantiene vínculo vigente con Colo Colo hasta diciembre de 2027. Opción: Argentinos Juniors puede adquirir el 80% de su pase por US$500 mil.

El futuro del arco de Colo Colo sumó un antecedente importante pensando en 2027. Brayan Cortés, cuyo pase todavía pertenece al Cacique, manifestó abiertamente su intención de permanecer en Argentinos Juniors una vez que finalice su préstamo.

La declaración aparece justo cuando en el Estadio Monumental deberán tomar decisiones para la próxima temporada. Vozinha termina contrato en diciembre y cuenta con la posibilidad de extender su vínculo, mientras Cortés debe regresar formalmente a Colo Colo si el conjunto argentino no ejecuta su opción de compra.

¿Dónde quiere jugar Brayan Cortés en 2027?

Brayan Cortés quiere continuar en Argentinos Juniors y espera que pueda concretarse su permanencia en Argentina. El arquero fue explícito al abordar su futuro en conversación con Me Gusta Más Argentinos.

“Sí, sí, obvio, obvio. Me lo han preguntado mucho también, y soy poco de hablar con la prensa, pero cuando me preguntan los más cercanos, yo quiero seguir”.

El portero también puso sobre la mesa un factor personal: su familia se adaptó a la vida en Buenos Aires. “Me siento muy feliz acá, siento que las cosas han salido bien. Mi familia más que nada está muy contenta, se han adaptado bien los chicos, mi señora, entonces vamos a ver que pasa”.

La decisión que también espera Colo Colo

Argentinos Juniors tiene la posibilidad de quedarse definitivamente con Cortés mediante una opción de compra de US$500 mil por el 80% de sus derechos económicos. El arquero mantiene contrato con Colo Colo hasta fines de 2027.

Además, si el Bicho ejecuta la cláusula, existe un acuerdo para que el chileno quede vinculado al club hasta diciembre de 2029.

Por ahora, Cortés prefiere no dar nada por cerrado: “Yo creo que hay que ir paso a paso, todavía quedan partidos por delante, estas instancias son muy importantes para nosotros que van a marcar mucho. Entonces yo creo que vamos a ir paso a paso y ojalá Dios quiera que nos quedemos acá”.