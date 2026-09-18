Datos Clave La ausencia: Vozinha permanecerá con Cabo Verde durante la fecha FIFA y no estará disponible para Colo Colo en la llave ante Audax Italiano. Los partidos: Cabo Verde enfrentará a Malí el 25 de septiembre y a Ruanda el 29 por las Clasificatorias a la Copa Africana de Naciones 2027. El regreso: Su vuelta al Cacique se proyecta para el duelo ante Coquimbo Unido del 11 de octubre.

La pausa por Fiestas Patrias terminó transformándose en un viaje bastante más largo para Vozinha. Mientras el plantel de Colo Colo debe regresar a los entrenamientos este domingo 20 de septiembre, el arquero permanecerá fuera de Chile después de que se confirmara oficialmente su nueva convocatoria a la selección de Cabo Verde.

El guardameta de 40 años ya se encuentra en su país y fue incluido por Humberto Bettencourt en la primera lista de los Tiburones Azules después del Mundial 2026. La citación lo mantendrá alejado de Macul durante varias semanas y obligará al cuerpo técnico albo a buscar otra alternativa para el arco en uno de los compromisos importantes que vienen en el calendario.

¿Qué partidos se perderá Vozinha con Colo Colo?

La convocatoria significa que Vozinha no estará disponible para la llave de Copa Chile ante Audax Italiano.

El calendario juega directamente contra Colo Colo. El plantel albo retomará los trabajos este domingo, mientras Cabo Verde comenzará inmediatamente su preparación para una doble jornada internacional que se extenderá hasta fines de septiembre.

El arquero, por lo tanto, permanecerá con su selección y no regresará a Santiago para sumarse por apenas unos días al trabajo del Cacique.

Su ausencia abre ahora una decisión para el cuerpo técnico de Colo Colo, que deberá definir quién asumirá la portería mientras el caboverdiano esté concentrado con su selección.

La planificación apunta a que Vozinha vuelva a estar disponible durante la primera quincena de octubre.

El parón internacional se extenderá hasta comienzos de ese mes y el arquero deberá posteriormente emprender el regreso desde África a Chile.

Por calendario, su reaparición con Colo Colo podría producirse el domingo 11 de octubre, cuando el Cacique visite a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera. Ese escenario dependerá también de los tiempos de viaje y de cómo regrese físicamente después de los compromisos internacionales.

¿Qué partidos jugará Vozinha con Cabo Verde?

Cabo Verde comenzará un nuevo proceso clasificatorio con dos encuentros durante esta ventana internacional. El primero será frente a Malí el viernes 25 de septiembre, mientras que cuatro días después, el martes 29, recibirá a Ruanda.

Ambos partidos corresponden a la clasificación para la próxima Copa Africana de Naciones 2027, torneo que se disputará en Kenia, Uganda y Tanzania. Más adelante, durante la ventana internacional de noviembre, los caboverdianos deberán enfrentar a Liberia, el otro integrante del Grupo K.

¿Por qué Vozinha sigue siendo convocado por Cabo Verde a los 40 años?

La edad no ha reducido el peso que Vozinha mantiene dentro de su selección.

El arquero de Colo Colo fue incluido entre los tres guardametas de la primera convocatoria de Humberto Bettencourt junto a Márcio da Rosa y Carlos Santos, confirmando que continúa siendo considerado después de la histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026.

Su rendimiento en la Copa del Mundo explica buena parte de esa continuidad.

Vozinha disputó los cuatro partidos de Cabo Verde en el torneo y realizó 18 atajadas. Su presentación más destacada llegó frente a España, cuando completó siete intervenciones, mantuvo el arco invicto en el empate 0-0 y terminó siendo elegido como una de las figuras del encuentro.

El recorrido de los Tiburones Azules terminó en los dieciseisavos de final frente a Argentina, que necesitó del tiempo suplementario para imponerse por 3-2.

Ese Mundial terminó consolidando todavía más al experimentado portero dentro de su selección.

Vozinha comienza un nuevo ciclo con Cabo Verde

La convocatoria también marca el inicio de una etapa distinta para Cabo Verde.

Humberto Bettencourt asumió la dirección técnica después de la salida de Pedro “Bubista” Brito, entrenador que condujo al seleccionado durante su histórica primera participación mundialista.

Bettencourt conoce perfectamente al plantel, ya que trabajó durante varios años dentro del cuerpo técnico anterior. En su primera lista mantuvo buena parte de la estructura que disputó la Copa del Mundo, aunque incorporó algunas novedades.

Entre ellas aparece Djé Tavares, mediocampista de 23 años de Santa Clara, quien recibió su primera convocatoria, además del regreso de Ayoni Santos, futbolista del PSV. Vozinha, en cambio, representa continuidad.

El guardameta debutó por su selección en 2012, disputó cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones y en 2026 finalmente alcanzó el Mundial con Cabo Verde.

Su año, además, tuvo otra recompensa individual: después de su actuación en la Copa del Mundo apareció entre los diez nominados al Trofeo Yashin 2026, distinción que reconoce al mejor arquero del año.