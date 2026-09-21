Noticias de Colo Colo hoy 21 de septiembre: Inédita formación ante masivas bajas, duelo con historia en Ñuñoa y la cuenta regresiva al título
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Carla Bernucci
Fernando Ortiz rearma su puzzle táctico golpeado por diez ausencias obligadas para encarar la llave de octavos de Copa Chile ante Audax Italiano, apelando a una sorpresiva oncena. Además, la serie revive históricas batallas en el Estadio Nacional, recinto donde ningún canal emitirá el cotejo. En paralelo, el "Cacique" saca la calculadora en el Campeonato Nacional: a cuatro victorias de dar la vuelta olímpica.
Se apagaron las parrillas dieciocheras y en el Estadio Monumental no hubo margen para el relajo. Con las Fiestas Patrias en el pasado, el plantel de Colo Colo volvió rápidamente a las canchas para afrontar una semana de máxima exigencia competitiva. La escuadra dirigida por Fernando Ortiz tiene por delante el desafío inmediato de resolver la llave de octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano, una serie que en menos de 72 horas definirá al clasificado a la ronda de los ocho mejores. Sin embargo, el estratega transandino llega a este cruce con el contingente severamente mermado por compromisos internacionales y trabas reglamentarias, viéndose obligado a ejecutar una auténtica revolución táctica en su dibujo habitual.
El choque, además, traerá consigo una fuerte carga de nostalgia y particularidades logísticas, ya que la localía itálica forzó el traslado de la serie a un Estadio Nacional cargado de recuerdos imborrables para el pueblo colocolino, todo bajo una transmisión que desafiará los hábitos de los hinchas al emitirse únicamente por plataformas digitales. Una vez sorteada esta prueba copera, el Popular pondrá nuevamente el foco en el Campeonato Nacional, donde la sólida ventaja en la cima de la tabla le permite sacar cuentas alegres y proyectar la fecha exacta en la que podría consagrarse monarca del fútbol chileno.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del entrenamiento definitorio de Fernando Ortiz en Macul, la confirmación oficial del once titular para el choque de ida y toda la cobertura del camino albo rumbo al título del Campeonato Nacional.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).