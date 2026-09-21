Revolución táctica ante diez bajas: Debido a las convocatorias de Fecha FIFA y la lesión que margina reglamentariamente a Gabriel Maureira, Ortiz alista una formación con Arturo Vidal como líbero en la línea defensiva, un mediocampo con Tomás Alarcón y Francisco Marchant, y una dupla ofensiva estelar compuesta por Javier Correa y Maximiliano Romero.

Duelo con historia y “apagón” televisivo: El choque de ida de los octavos de final de la Copa Chile ante Audax Italiano se disputará este martes 22 a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, recinto donde los albos no jugaban ante los itálicos desde 2020 y donde reeditarán finales históricas como las de 1981 y 2006. El compromiso no tendrá transmisión por cable ni TV abierta, emitiéndose exclusivamente por la plataforma de streaming HBO Max.