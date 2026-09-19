Tras el cierre de los mercados de fichajes a lo largo y ancho del globo terráqueo, durante esta jornada se cerró un inédito traspaso desde el viejo continente con un jugador chileno. En plena celebración de fiestas patrias, un volante formado en los cadetes de Colo Colo y Universidad Católica da el salto a un club del viejo continente.

Se trata del mediocampista nacional de 27 años, Sergio Arriagada, quien dará sus primeros pasos fuera de Chile, y su próximo destino no será nada menos que en el fútbol europeo. Durante esta semana se oficializó que el formado en las canteras de Macul y San Carlos de Apoquindo tendrá su primera experiencia al “otro lado del charco”, tras más de un año desde su última experiencia en el fútbol profesional.

Arriagada da el salto al extranjero

El pasado 17 de septiembre, Sergio Arriagada oficializó su llegada a Croacia mediante una imagen en sus redes sociales, dando a conocer su arribo al NK Pitomaca. El club croata disputa la 3.NL Sjever, la que es considerada como la cuarta división del fútbol en la nación croata.

Sergio Arriagada oficializa su salto a Europa | ©@sergi.arriagada.

Arriagada se desempeña como volante, y dio sus primeros pasos en el deporte en las canteras de Colo Colo, pero cruzó la vereda en el año 2017 para unirse a las filas de Universidad Católica, donde a pesar de su desarrollo como futbolista no tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo universitario.

Tras tres años sin debutar en el primer equipo cruzado, Arriagada dio el salto a Deportes La Serena en el año 2020, donde tampoco debutó en el primer plantel granate. Tras no ver acción con el equipo de honor de los Papayeros, Sergio debutó en la temporada 2021 en Barnechea, cuando el club disputaba el ascenso.

Posterior a su paso por el norte, el volante ofensivo contó con oportunidades en Provincial Ovalle y Deportes Concepción. En el León de Collao tuvo más rodaje y participó en la Copa Chile del año 2025, donde entregó una asistencia en el duelo de grupos ante Palestino. Tras su paso por los lilas, Arriagada se desligó del equipo sureño y después de un año desde su último partido oficial contará con una oportunidad en el fútbol croata.