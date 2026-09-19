Datos Clave Inversión: Colo Colo pagó US$2,5 millones por el 100% del pase de Salomón Rodríguez. Temporada: El uruguayo registra 18 goles y cuatro asistencias en 33 partidos durante 2026. Tasación: Su valor de mercado llegó a €1,4 millones después de caer hasta los €800 mil.

Lo que parecía una inversión difícil de recuperar comienza a cambiar de aspecto para Colo Colo. Salomón Rodríguez, por quien los albos desembolsaron US$2,5 millones por el 100% de su pase, recuperó su capacidad goleadora en Montevideo City Torque y nuevamente empieza a transformarse en un activo atractivo para Blanco y Negro.

Después de un decepcionante paso por el Estadio Monumental, el uruguayo llegó a caer hasta los 800 mil euros de valoración. Hoy registra 18 goles y cuatro asistencias en 33 partidos y su precio de mercado vuelve a subir.

¿Cuánto vale hoy Salomón Rodríguez?

Salomón Rodríguez está tasado actualmente en 1,4 millones de euros por Transfermarkt, lo que significa un aumento de 600 mil euros respecto de los 800 mil que llegó a valer en diciembre de 2025.

La cifra, además, podría no reflejar todavía todo el impacto de su presente. La última actualización de su valoración fue realizada antes de varios de sus goles más recientes.

Su campaña internacional también elevó su exposición. Rodríguez suma siete tantos en Copa Sudamericana, donde se instaló como máximo anotador mientras Montevideo City Torque alcanzó las semifinales.

Colo Colo vuelve a mirar el futuro de Salomón

Colo Colo tiene a Salomón Rodríguez bajo contrato hasta diciembre de 2027, por lo que su explosión en Uruguay abre alternativas que parecían mucho menos probables cuando fue enviado a préstamo.

Desde Montevideo City Torque incluso reconocieron que será complejo retenerlo. “Sabemos que Salomón es un jugador que cualquier club de Sudamérica lo quisiera tener, pero la temporada tan buena que tuvo le va a permitir la apertura de mercados en muchos lados, no solo en Sudamérica, sino que también en Europa. Para nosotros, retenerlo va a ser muy difícil”.

Para Blanco y Negro, el escenario cambió: el fichaje más caro de la historia del club vuelve a ganar valor y podría despertar ofertas que permitan recuperar parte de los US$2,5 millones invertidos en su contratación.