Datos Clave Las bajas: Vozinha y Gabriel Maureira son bajas en Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano por la Copa Chile. Los motivos: El caboverdiano fue nominado por su selección para los partidos ante Malí y Ruanda. Mientras que Maureira sufrió una lesión en su codo que lo dejó fuera de los Juegos Odesur. Las alternativas: Eduardo Villanueva y Fernando De Paul son las opciones que tiene el Cacique en el arco. Ortiz ya se decidió por uno de ellos.

Una de las grandes interrogantes de Colo Colo para la llave de octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano era quién atajará. Sin Vozinha, nominado por Cabo Verde, ni Gabriel Maureira que quedó inhabilitado tras ser desafectado de La Roja Sub-20 para los Juegos Odesur producto de una molestia en su codo, la lista se redujo.

Sin embargo, este lunes fue el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, quien despejó la incógnita y reveló quién será el encargado de pararse bajo los tres palos ante los itálicos.

¿Quién será el portero de Colo Colo vs Audax Italiano?

Eduardo Villanueva será el arquero de Colo Colo frente a Audax Italiano. Así lo confirmó el ‘Tano’ esta jornada en la conferencia de prensa en la antesala del compromiso. “Eduardo (Villanueva) va a iniciar el día de mañana. Ha tenido la paciencia de tener su oportunidad”, dijo el estratega a los medios de comunicación.

Asimismo, el entrenador argentino aprovechó de asegurar que Fernando De Paul ya está recuperado y es una opción en la portería. “Ha competido y está en condiciones de ser considerado”, señaló Ortiz.

Por otro lado, el director técnico también tuvo palabras para Gabriel Maureira, quien dejó La Roja Sub-20 para los Juegos Odesur producto de una molestia en su codo. “La lesión está, tiene dolores. No va a ser considerado creo que ni el día de mañana ni la vuelta tampoco. Se le dará el descanso y tratamiento adecuado de los médicos y de ahí en más se esperará al 25.

🎙 #ConexiónMonumental desde La Ruca



Sigue la conferencia de prensa de nuestro entrenador Fernando Ortiz desde el Estadio Monumental 🏟️



🎥: https://t.co/gSzwbcbVQO pic.twitter.com/EiOzQbdl7m — Colo-Colo (@ColoColo) September 21, 2026

¿Por qué Vozinha y Maureira son baja en Colo Colo?

Tanto Vozinha como Gabriel Maureira están descartados para los octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano. En el caso del primero, fue nominado por Cabo Verde para los duelos ante Malí y Ruanda por la clasificatoria a la Copa Africana de Naciones.

Maureira, en tanto, sufrió una lesión en su codo, la cual le impidió ir con la Selección Chilena Sub-20 a los Juegos Odesur. Por ello, el joven guardameta tampoco es una opción para atajar frente a los itálicos.