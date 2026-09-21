Una de las grandes interrogantes de Colo Colo para la llave de octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano era quién atajará. Sin Vozinha, nominado por Cabo Verde, ni Gabriel Maureira que quedó inhabilitado tras ser desafectado de La Roja Sub-20 para los Juegos Odesur producto de una molestia en su codo, la lista se redujo.

Sin embargo, este lunes fue el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, quien despejó la incógnita y reveló quién será el encargado de pararse bajo los tres palos ante los itálicos.

Las bajas obligan a Colo Colo a recurrir a un “cortado”: la oportunidad que tendrá ante Audax

¿Quién será el portero de Colo Colo vs Audax Italiano?

Eduardo Villanueva será el arquero de Colo Colo frente a Audax Italiano. Así lo confirmó el ‘Tano’ esta jornada en la conferencia de prensa en la antesala del compromiso. “Eduardo (Villanueva) va a iniciar el día de mañana. Ha tenido la paciencia de tener su oportunidad”, dijo el estratega a los medios de comunicación.

Asimismo, el entrenador argentino aprovechó de asegurar que Fernando De Paul ya está recuperado y es una opción en la portería. “Ha competido y está en condiciones de ser considerado”, señaló Ortiz.

Por otro lado, el director técnico también tuvo palabras para Gabriel Maureira, quien dejó La Roja Sub-20 para los Juegos Odesur producto de una molestia en su codo. “La lesión está, tiene dolores. No va a ser considerado creo que ni el día de mañana ni la vuelta tampoco. Se le dará el descanso y tratamiento adecuado de los médicos y de ahí en más se esperará al 25.

¿Por qué Vozinha y Maureira son baja en Colo Colo?

Tanto Vozinha como Gabriel Maureira están descartados para los octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano. En el caso del primero, fue nominado por Cabo Verde para los duelos ante Malí y Ruanda por la clasificatoria a la Copa Africana de Naciones.

Maureira, en tanto, sufrió una lesión en su codo, la cual le impidió ir con la Selección Chilena Sub-20 a los Juegos Odesur. Por ello, el joven guardameta tampoco es una opción para atajar frente a los itálicos.