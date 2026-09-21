Datos Clave Las bajas: Colo Colo tiene once ausencias obligadas para los octavos de final de la Copa Chile. El “cortado”: Un jugador que apenas ha visto acción tendrá una nueva oportunidad debido a la gran cantidad de bajas. El partido: La ida de los octavos de final está programada para este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Colo Colo ya palpita la llave de octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano. Los albos volvieron a los entrenamientos el pasado domingo y Fernando Ortiz alista una formación inédita debido a la cantidad de bajas que tiene.

El Cacique tiene once ausencias confirmadas, lo que obligará al ‘Tano’ a mover las piezas. Por ello, el entrenador argentino tendrá que recurrir a uno de sus “cortados”, quien prácticamente no ha visto acción esta temporada.

Fernando Ortiz recurre a un “cortado” en Colo Colo

La zona defensiva es una de las más mermadas en Colo Colo producto de las bajas, por lo que Fernando Ortiz le dará una nueva oportunidad a Javier Méndez, quien volverá a ser titular.

El zaguero uruguayo ha jugado apenas 396 minutos en 10 partidos en lo que va del año. Sin embargo, a raíz de las ausencias obligadas que tiene el equipo, reaparecería en el once estelar acompañando a Arturo Vidal y Joaquín Sosa (o Erick Wiemberg).

Méndez ha sido uno de los jugadores más cuestionados esta temporada e incluso sería uno de los apuntados de la dirigencia para partir a fin de año. Por ello, el charrúa buscará aprovechar esta oportunidad para revertir su situación en el equipo.

¿Cuántas bajas tiene Colo Colo vs Audax Italiano?

Colo Colo tiene once bajas confirmadas para enfrentar a Audax Italiano por la Copa Chile debido a las nominaciones internacionales de sus principales figuras.

Las convocados a La Roja adulta son Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernandez, a la Sub 20 fueron citados Yastin Cuevas, Bruno Torres, Vicente Martínez y Matías Orellana. A ellos se suman Vozinha, quien fue nominado por Cabo Verde, y Gabriel Maureira, quien está inhabilitado tras dejar el combinado juvenil que participa en los Odesur producto de una molestia en su codo.

Con este panorama, el Cacique tendrá varias novedades en su formación, siendo una de las principales el regreso de Javier Méndez y el retorno de Fernando De Paul o Eduardo Villanueva en la portería.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional por los octavos de final de ida de la Copa Chile.