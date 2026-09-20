Tras el término de las Fiestas Patrias, Colo Colo vuelve a ponerse a punto en el con su retorno a los entrenamientos, en preparación de su nuevo desafío en la temporada: Los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde tendrá que enfrentar a Audax Italiano por un pase a la ronda de los 16 mejores de la competencia.

El Cacique enfrentará en ambos duelos a los Itálicos, y para la fortuna de Fernando Ortiz, contará con dos retornos a la plantilla que aparecen como oportunidades para complementar la oncena inicial del equipo. Ambos no estuvieron en los últimos partidos de Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026 por suspensión, pero sus castigos no corren en la copa y serán seguramente considerados para los encuentros ante los Tanos.

Ortiz recupera dos figuras para Copa Chile

Para la importante serie de octavos de final ante los Itálicos, Fernando Ortiz recupera a Arturo Vidal y Javier Correa en la Copa Chile 2026. Ambos jugadores no vieron acción en los últimos partidos del Cacique debido a distintas sanciones que los alejaron de los terrenos de juego.

Javier Correa fue castigado con dos partidos de suspensión tras realizar gestos obscenos en el Superclásico ante la U. El atacante albo fue sancionado con dos fechas, y se perdió los duelos del Cacique ante Huachipato y Deportes Concepción, y está a disposición del entrenador para la llave de copa ante los Tanos.

Por su parte, Arturo Vidal contó con la suspensión de un partido por acumulación de tarjetas amarillas, tras su amonestación en el duelo ante los Acereros. Tras la tarjeta, el “Rey” no pudo participar del choque de los albos ante Deportes Concepción por el Campeonato Nacional 2026.

Cabe destacar que Javier Correa y Arturo Vidal son dos de las grandes figuras de Colo Colo a lo largo de la temporada, ya que el atacante es el goleador del equipo con 12 goles en el año y el “Rey” es considerado como el mejor defensor del continente.

¿Cuándo juega Colo Colo por Copa Chile?

Colo Colo tendrá que enfrentar a Audax Italiano por la llave de los octavos de final de la Copa Chile 2026, en una serie donde ambos encuentros se disputarán en el Estadio Nacional. El duelo de ida se disputará el martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas, con los Tanos como locales, mientras que la vuelta se jugará el viernes 25 de septiembre a partir de las 20:00 horas, con el Cacique como local.