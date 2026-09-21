Datos Clave El objetivo: Claudio Baeza aparece como uno de los candidatos en carpeta para potenciar el mediocampo de Colo Colo pensando en la campaña 2027. El presente: El jugador perdió terreno en Vélez Sarsfield, sumando apenas dos minutos de juego en los últimos cinco compromisos bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto. El conflicto: A su falta de continuidad se suman problemas económicos en el club argentino, lo que derivó en una reciente y drástica protesta del plantel por primas impagas.

Colo Colo ya proyecta su temporada 2027 con la mira puesta en las competencias internacionales. La gerencia deportiva, encabezada por Fernando Ortiz, busca estructurar un plantel con dos variantes por puesto para afrontar hasta cinco torneos el próximo año. Bajo esa premisa, el club considera necesario sumar un nuevo volante que pueda competir directamente con Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en labores de recuperación y salida.

¿Claudio Baeza puede volver a Colo Colo en 2027?

El gran nombre que comienza a rondar los pasillos del Estadio Monumental es Claudio Baeza. Según información del portal En Cancha, el actual mediocampista de Vélez Sarsfield es uno de “los favoritos de Aníbal Mosa” para impregnar de jerarquía e identidad al equipo de cara a la próxima campaña.

Si bien en Macul aclaran que por el momento no existen contactos formales ni con el jugador ni con la institución trasandina, el nombre ya está en carpeta. Aunque a comienzos de año el elenco de Liniers blindó su salida al considerarlo una pieza importante, hoy el escenario es diametralmente opuesto, lo que justificaría el interés de los albos por monitorear su situación.

¿Por qué Claudio Baeza perdió espacio en Vélez?

El volante chileno no cuenta con la regularidad esperada. Ha sido relegado al banco de suplentes por el técnico Guillermo Barros Schelotto, registrando apenas dos minutos en cancha durante los últimos cinco encuentros del Torneo Clausura.

A este presente netamente deportivo se suman las recientes turbulencias institucionales. Los jugadores del “Fortín” tomaron una drástica medida de presión debido a deudas económicas que la dirigencia mantiene con nueve miembros de la plantilla.

Tanto Baeza como su compatriota Diego Valdés se plegaron a la protesta en la previa del partido frente a Tigre: en lugar de utilizar el bus oficial y la indumentaria del club, llegaron al estadio en sus vehículos particulares y vestidos con ropa casual. Según reportó el periodista Martín Etcheverry, el atraso económico correspondía al pago de una prima o premio.

¿Hasta cuándo tiene contrato Claudio Baeza con Vélez?

El gran obstáculo burocrático para un eventual retorno es que el mediocampista mantiene contrato vigente con el club argentino hasta diciembre de 2027.

No obstante, su menor protagonismo y los problemas económicos de la institución podrían cambiar el escenario respecto del mercado anterior. Si su falta de participación se mantiene, la escuadra de Liniers podría abrirse a negociar una salida anticipada en enero, pavimentando poco a poco el anhelado regreso de uno de los referentes del Cacique.