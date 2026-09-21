Audax Italiano y Colo Colo buscarán dar el primer golpe en la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los itálicos reciben a los albos este martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional en un partido que será transmitido exclusivamente a través de la plataforma de streaming de HBO Max.

El elenco de La Florida llegó a esta instancia tras culminar segundo en el Grupo G por detrás de Deportes Santa Cruz, mientras que el Cacique fue el líder del Grupo E.

¿Quién transmite Audax Italiano vs Colo Colo por la Copa Chile 2026?

El duelo entre Audax Italiano y Colo Colo será transmitido únicamente por la plataforma de streaming de HBO Max. Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa. Además, quienes tienen contratado TNT Sports Premium con su cable operador, también podrán ingresar al servicio.

TV: Sin transmisión

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Colo Colo por la Copa Chile 2026?

Audax Italiano vs Colo Colo juegan este martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional por la Copa Chile.

Fecha: Martes 22 de septiembre

Hora: 20:30 horas

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos

Árbitros de Audax Italiano vs Colo Colo

Árbitro: José Cabero

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Carlos Poblete

4to árbitro: Juan Ibarra

¿Cómo llegan Audax Italiano y Colo Colo?

Audax Italiano viene de dos triunfos, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos, todos ellos en el Campeonato Nacional. Su último partido fue frente a O’Higgins de Rancagua, equipo al que derrotó por la cuenta mínima. En la Copa Chile, en tanto, clasificó a octavos de final tras terminar segundo en el Grupo G por detrás de Santa Cruz.

Por su parte, Colo Colo registra tres triunfos y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Sin embargo, los albos suman dos cruces consecutivos sin saber de victorias debido a las igualdades frente a Huachipato y Deportes Concepción. En la Copa Chile cerraron el Grupo E como líderes.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el pasado 30 de agosto cuando el Cacique se impuso por 5-1 en el Estadio Monumental por el torneo.

Formaciones de Audax Italiano vs Colo Colo

Formación de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Paolo Guajardo, Marco Collao, César Pinares, Giovani Chiaverano; Franco Troyansky y Diego Coelho. DT: Patricio Graff.

Formación de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Javier Méndez, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant; Lautaro Pastrán; Javier Correa y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

Audax Italiano vs Colo Colo minuto a minuto