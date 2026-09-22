Datos Clave La voz: Osmar Molinas jugó en Colo Colo y fue dirigido por Fernando Ortiz durante su paso por Sol de América. El elogio: El paraguayo destacó el liderazgo y la intensidad de trabajo del actual técnico albo y aseguró que “no tiene techo”. El futuro: Ortiz termina contrato a final de temporada y Molinas cree que cualquier decisión dependerá de lo que quiera para su carrera y su familia.

Fernando Ortiz atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera como entrenador. Colo Colo lidera el Campeonato Nacional con una amplia ventaja y el técnico argentino está encaminado a pelear por el que sería su primer título profesional como DT.

Su campaña también genera reconocimiento entre quienes lo conocieron antes de su llegada a Macul. Osmar Molinas, exvolante del Cacique y actual gerente deportivo de Sol de América, fue dirigido por Ortiz en Paraguay y entregó una mirada particularmente cercana sobre el presente del “Tano”.

En conversación con En Cancha, Molinas repasó cómo era trabajar con el entrenador, explicó por qué su rendimiento en Chile no lo sorprende y también se refirió a una decisión que comenzará a tomar fuerza cuando termine la temporada: su continuidad en el Monumental.

¿Qué dijo Osmar Molinas sobre Fernando Ortiz en Colo Colo?

Molinas aseguró que está feliz por la campaña del entrenador y destacó especialmente su profesionalismo, pasión y forma de trabajar. El paraguayo conoce directamente la metodología de Ortiz después de haber sido futbolista suyo en Sol de América.

“Yo fui jugador del profe, justamente fue acá en Sol de América (club donde es gerente deportivo). El Tano Ortiz estuvo con nosotros acá por Paraguay. Estoy feliz con la campaña que está haciendo, porque es un profesional, un amante del fútbol, trabaja con demasiada pasión y yo creo que lo está haciendo demasiado bien”.

Molinas también cree que el plantel que encontró en Colo Colo le entregó herramientas importantes para desarrollar su propuesta: “Se le debe hacer muy fácil el trabajo porque ahí tiene jugadores con mucho renombre. Estoy muy contento con lo que está haciendo Colo-Colo, con lo que está haciendo el profe Ortiz, y esperemos que siga así”.

La evaluación más potente llegó cuando recordó las características que ya mostraba como entrenador en Paraguay: “Siempre lo caracterizó ser un líder positivo, y por sobre todo, un técnico que motiva muchísimo. La verdad no me sorprende la campaña que está haciendo, porque es un gran técnico y una gran persona por sobre todo. Yo creo que está haciendo demasiado bien las cosas en Colo-Colo y creo que no tiene techo”.

¿Cómo era Fernando Ortiz como entrenador en Sol de América?

Molinas recordó a Ortiz como un entrenador de liderazgo positivo, muy motivador y particularmente apasionado por su trabajo. Esas características, a su juicio, ya estaban presentes antes de que el argentino comenzara a dirigir equipos de mayor exposición.

El vínculo entre ambos sigue siendo bueno. De hecho, Molinas, hoy como gerente deportivo de Sol de América, incluso dejó abierta la posibilidad de colaborar con el técnico en materia de jugadores. “Seguramente en algún momento voy a hablar con él, le voy a felicitar por lo que está haciendo y también hacerle saber que cualquier cosita que necesite. Podemos ayudarlo a llevar a Colo-Colo a cualquier jugador de nuestra agencia que le pueda ser útil”.

¿Fernando Ortiz seguirá en Colo Colo en 2027?

Fernando Ortiz termina contrato a final de temporada y todavía no existe una definición pública sobre su continuidad para 2027. Molinas evitó recomendarle directamente quedarse o partir y sostuvo que esa decisión dependerá de las expectativas personales y profesionales del entrenador.

“Hay que estar en su lugar. Hay que estar ahí, en el día a día para saber qué piensa él y por qué también. Yo creo que en Colo-Colo está haciendo una gran campaña, pero uno siempre quiere más”.

Y agregó: “Seguramente van a esperar a ver cómo termina el campeonato antes de hablar con él. Uno siempre va a querer más, quiere otras oportunidades, quiere otro país seguramente. Es un gran profesional y seguramente ya estará pensando todo eso también. Ojalá tome la mejor decisión posible para él y para su familia también”.

Por ahora, el presente deportivo concentra toda la atención. Colo Colo mantiene una amplia ventaja en la cima del Campeonato Nacional y Ortiz tiene la posibilidad de cerrar 2026 con un logro especial para su trayectoria como entrenador. Molinas espera que ocurra.

“Es un momento dulce el que está pasando el profe Ortiz y espero que se le dé. Ojalá siga con esa racha invicto, seguir ahí arriba y se pueda dar el título por el profe Ortiz y también por Colo-Colo, que es una institución que se merece todo por lo grande que es”.