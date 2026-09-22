Datos Clave El arco es de Villanueva y vuelve el “Tuto”: Fernando Ortiz confirmó que Eduardo Villanueva será el arquero titular esta noche ante Audax. La gran novedad es la reaparición de Fernando De Paul en la citación tras meses inactivo por lesión, siendo una pieza clave para el camarín. Hospital en Macul: El club liberó un parte médico que oficializó las bajas de Gabriel Maureira (contusión ósea), Joaquín Sosa (edema en el pie), Javier Méndez (lesión de isquiotibiales) y Claudio Aquino (sobrecarga de rodilla). Maureira está descartado para ambas llaves de la serie. El premio copero y el fixture femenino: El ganador de la Copa Chile enfrentará al 3° de la Liga de Primera por el cupo “Chile 4” a la Libertadores (el perdedor va a Sudamericana). Por su parte, Colo Colo Femenino ya tiene programación oficial: visitará a Deportes Iquique este viernes 25 a las 15:00 horas por la ida de los cuartos de final.

Llegó la hora de la verdad en el Estadio Nacional. Colo Colo salta a la cancha de Ñuñoa esta noche (20:30 horas) para abrir los octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano. El certamen no es un mero trámite: el campeón se ganará el derecho a disputar el anhelado cupo “Chile 4” a la Copa Libertadores ante el tercer clasificado del torneo regular, y el cuadro del torneo dejó servida la opción de un eventual Superclásico o un cruce ante la UC en las instancias decisivas. Sin embargo, Fernando Ortiz deberá encarar este vital desafío con un plantel remendado hasta los huesos.

A la ya conocida sangría de diez seleccionados nacionales e internacionales, el cuerpo médico albo sumó un contundente informe que descartó a cuatro piezas por complicaciones físicas, terminando con el misterio en torno a la gravedad de sus lesiones. Lejos de las excusas, el estratega argentino ratificó su confianza absoluta en la patrulla juvenil, confirmó quién tomará la enorme responsabilidad de defender el arco y celebró el retorno de caudillos que prometen blindar al equipo. Mientras el balón rueda en Ñuñoa, en las oficinas de Blanco y Negro el mercado de pases de 2027 ya comenzó a moverse con la sombra de un histórico multicampeón que busca su regreso triunfal a casa.

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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del partido entre Colo Colo y Audax Italiano en el Estadio Nacional, la evaluación en vivo de Eduardo Villanueva bajo los tres palos y los detalles de las negociaciones de Blanco y Negro para repatriar a Claudio Baeza.