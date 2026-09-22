Noticias de Colo Colo hoy 22 de septiembre: El arquero elegido por Ortiz, cuatro lesionados y el regreso de De Paul
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Carla Bernucci
Colo Colo debuta en los octavos de final de la Copa Chile ante Audax Italiano con un plantel diezmado por las selecciones y un parte médico oficial que descartó a cuatro figuras. Ante la emergencia, Fernando Ortiz golpeó la mesa, confirmó a su arquero titular y festejó el retorno de Fernando De Paul junto a dos referentes.
Llegó la hora de la verdad en el Estadio Nacional. Colo Colo salta a la cancha de Ñuñoa esta noche (20:30 horas) para abrir los octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano. El certamen no es un mero trámite: el campeón se ganará el derecho a disputar el anhelado cupo “Chile 4” a la Copa Libertadores ante el tercer clasificado del torneo regular, y el cuadro del torneo dejó servida la opción de un eventual Superclásico o un cruce ante la UC en las instancias decisivas. Sin embargo, Fernando Ortiz deberá encarar este vital desafío con un plantel remendado hasta los huesos.
A la ya conocida sangría de diez seleccionados nacionales e internacionales, el cuerpo médico albo sumó un contundente informe que descartó a cuatro piezas por complicaciones físicas, terminando con el misterio en torno a la gravedad de sus lesiones. Lejos de las excusas, el estratega argentino ratificó su confianza absoluta en la patrulla juvenil, confirmó quién tomará la enorme responsabilidad de defender el arco y celebró el retorno de caudillos que prometen blindar al equipo. Mientras el balón rueda en Ñuñoa, en las oficinas de Blanco y Negro el mercado de pases de 2027 ya comenzó a moverse con la sombra de un histórico multicampeón que busca su regreso triunfal a casa.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del partido entre Colo Colo y Audax Italiano en el Estadio Nacional, la evaluación en vivo de Eduardo Villanueva bajo los tres palos y los detalles de las negociaciones de Blanco y Negro para repatriar a Claudio Baeza.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).