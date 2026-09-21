Colo Colo tendrá una formación con varias sorpresas para enfrentar a Audax Italiano en la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026, con Eduardo Villanueva como la gran novedad en el arco.

El DT Fernando Ortiz debió rearmar su equipo tras sufrir doce bajas por la fecha FIFA, por lo que el Cacique saldrá con una oncena muy distinta a la que lidera cómodamente el Campeonato Nacional.

La formación de Colo Colo contra Audax Italiano por la Copa Chile

Fernando Ortiz probó este lunes la oncena que saldrá contra los Itálicos, en un esquema con línea de tres y dos delanteros en el ataque.

La formación de Colo Colo sería con Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Francisco Marchant; Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero y Javier Correa.

Arturo Vidal es el único sobreviviente de la defensa titular habitual del Cacique. Jeyson Rojas deja el carril para jugar como central por la derecha, mientras que Erick Wiemberg se hará cargo del costado izquierdo de la zaga.

¿Por qué ataja Eduardo Villanueva en Colo Colo?

Eduardo Villanueva tendrá la oportunidad en el arco albo ante la ausencia de los tres porteros que lo superaban en la consideración: Vozinha fue citado por la selección de Cabo Verde, Gabriel Maureira está lesionado y Fernando de Paul todavía no está en condiciones de jugar.

El golero nacido en Melipilla llega con muy pocos minutos en 2026, por lo que esta llave de Copa Chile es una prueba de fuego para él.

Las bajas de Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano

Colo Colo es uno de los equipos más golpeados por la fecha FIFA: tiene once jugadores convocados en la Selección Chilena adulta, la Sub 20 y la Sub 17, a los que se suma Vozinha en Cabo Verde.

Además, el Cacique debe cumplir con la regla de los jugadores Sub 21 en la Copa Chile: dos chilenos nacidos desde el 1 de enero de 2005 tienen que estar en cancha y sumar al menos 130 minutos entre ambos.

Por eso, Francisco Marchant será titular como carrilero por la izquierda, misma función que cumplió en el empate contra Deportes Concepción en el Monumental.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

Audax Italiano recibe a Colo Colo este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

La revancha será el viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Nacional.