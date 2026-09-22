Colo Colo vuelve a la cancha después del receso de Fiestas Patrias y lo hace con un desafío distinto al del Campeonato Nacional. El equipo de Fernando Ortiz visita a Audax Italiano para abrir una serie de 180 minutos que entregará un lugar entre los ocho mejores de la Copa Chile.

El escenario tampoco será el habitual para ninguno de los dos: la ida se juega en el Estadio Nacional y encuentra al Cacique con varias ausencias por convocatorias, lo que obligó a Ortiz a mover piezas. Audax, en cambio, busca cambiar rápidamente el recuerdo del último enfrentamiento entre ambos, cuando los albos se impusieron por 5-1 en el Monumental.

Audax Italiano vs Colo Colo, minuto a minuto

La previa de Audax Italiano vs Colo Colo

La Copa Chile vuelve a cruzar a dos equipos que se vieron las caras hace menos de un mes. Aquella vez, por el Campeonato Nacional, Colo Colo goleó 5-1 a Audax Italiano en el Monumental, resultado que todavía aparece como el antecedente más cercano entre ambos.

Ahora el contexto cambia. Se trata de una eliminatoria de ida y vuelta y el primer encuentro se disputará en Ñuñoa. Colo Colo llegó a los octavos después de terminar primero en el Grupo E, mientras Audax consiguió su clasificación como segundo del Grupo G.

La revancha también tendrá como escenario el Estadio Nacional y está fijada para el viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas.

¿Cómo llegan Audax Italiano y Colo Colo?

Audax Italiano viene de dos triunfos consecutivos en el Campeonato Nacional. Primero venció 1-0 a Deportes Concepción en el Ester Roa y luego repitió el marcador frente a O’Higgins en La Florida.

Antes había sufrido justamente la goleada 5-1 ante Colo Colo. Sus otros resultados recientes fueron un empate 0-0 con Unión La Calera y un 1-1 frente a Everton.

El Cacique, por su parte, acumula cinco partidos sin perder. Después de superar 2-1 a U de Chile, derrotó 3-0 a Unión Española y goleó 5-1 a Audax. Más tarde igualó 0-0 con Huachipato y 1-1 ante Deportes Concepción.

El principal problema para Fernando Ortiz aparece en la conformación del equipo. Entre seleccionados adultos, juveniles y la ausencia de Vozinha, convocado por Cabo Verde, el entrenador deberá recurrir a varias modificaciones.

Formación de Audax Italiano vs Colo Colo

Formación de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Diego Monreal, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Bryan Soto, Marco Collao, Ariel Uribe; Fabian Loyola, Damián Pizarro y Michael Vadulli. DT: Patricio Graff.

Formación de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant, Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Una de las principales novedades es Eduardo Villanueva en el arco albo. El canterano aparece como alternativa ante la ausencia de Vozinha y podría disputar apenas su segundo partido oficial de la temporada.

¿Quién es el árbitro de Audax Italiano vs Colo Colo?

José Cabero será el encargado de dirigir el partido entre Audax Italiano y Colo Colo en el Estadio Nacional.

El equipo arbitral estará compuesto por:

Árbitro: José Cabero.

José Cabero. Asistente 1: Alejandro Molina.

Alejandro Molina. Asistente 2: Carlos Poblete.

Carlos Poblete. Cuarto árbitro: Juan Ibarra.

¿Dónde ver Audax Italiano vs Colo Colo EN VIVO?

Audax Italiano vs Colo Colo no tendrá transmisión por TNT Sports Premium en televisión.

El encuentro estará disponible exclusivamente vía streaming por HBO Max, plataforma que transmitirá la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Partido: Audax Italiano vs Colo Colo.

Audax Italiano vs Colo Colo. Fecha: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos.

Nacional Julio Martínez Prádanos. Streaming: HBO Max.

¿Cuál será el rival de Colo Colo o Audax si avanza a cuartos de final?

El ganador de la llave entre Audax Italiano y Colo Colo avanzará al sector del cuadro donde aparece el cruce entre O’Higgins y Deportes Santa Cruz.

Por lo tanto, el rival en cuartos de final saldrá de esa eliminatoria, cuya ida está programada para el 24 de septiembre en el Estadio Codelco El Teniente.

¿Cómo está el historial reciente entre Audax Italiano y Colo Colo?

Los dos enfrentamientos disputados durante 2026 quedaron en manos de Colo Colo.

El 7 de marzo, el Cacique ganó 1-0 como visitante en La Florida. Más tarde, el 30 de agosto, volvió a imponerse y esta vez lo hizo por un contundente 5-1 en el Estadio Monumental.

La Copa Chile abre ahora un escenario diferente: serán dos partidos consecutivos, con la clasificación a cuartos de final en juego.