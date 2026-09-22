Vozinha no olvida a Colo Colo ni siquiera cuando cruza el Atlántico. El experimentado arquero de 40 años, quien arribó esta temporada al Estadio Monumental tras su tremenda actuación en el Mundial 2026, protagonizó un llamativo registro audiovisual que rápidamente se robó las miradas y los aplausos de los hinchas albos.

El guardameta se encuentra actualmente concentrado con la selección de Cabo Verde para afrontar los compromisos correspondientes a la fecha FIFA. Sin embargo, aprovechó la instancia para llevar parte de la identidad del cuadro popular directamente hasta el camarín de su país.

El video de Vozinha y las camisetas de Colo Colo en Cabo Verde

En medio de los trabajos preparatorios de su selección, Vozinha sorprendió a sus compañeros con un inesperado regalo: les obsequió camisetas oficiales de Colo Colo, desatando una verdadera “arellanización” en el continente africano.

La particular acción quedó registrada en las historias de Instagram del atacante Gilson Tavares. El delantero caboverdiano no dudó en lucir la casaquilla del “Cacique” que le entregó el portero, agradeciéndole el gesto en un video donde se le ve gritando el nombre del club y realizando con su mano la seña característica de los hinchas albos.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, confirmando que el vínculo entre el mundialista y la institución de Macul ha ido creciendo a pasos agigantados durante sus primeros meses en el fútbol chileno.

¿Qué partidos jugará Vozinha con Cabo Verde en la fecha FIFA?

Mientras en Macul el técnico Fernando Ortiz debe ingeniárselas para armar el equipo titular en Copa Chile, Vozinha se alista para defender a su país en duelos de máxima exigencia.

A diferencia de otras selecciones que solo disputarán amistosos, el combinado de Cabo Verde debe jugar las clasificatorias oficiales para la Copa Africana de Naciones 2027. Los caboverdianos integran el Grupo K junto a Malí, Ruanda y Liberia.

El meta colocolino se perfila como estelar para los dos cruciales encuentros de esta ventana internacional:

Viernes 25 de septiembre (16:00 horas de Chile): Malí vs. Cabo Verde (visitante).

Malí vs. Cabo Verde (visitante). Martes 29 de septiembre (13:00 horas de Chile): Cabo Verde vs. Ruanda (local).

Ante su ausencia y la baja por lesión de Gabriel Maureira, el cuerpo técnico albo confirmó que el joven Eduardo Villanueva será el encargado de custodiar el arco de Colo Colo en el duelo ante Audax Italiano.