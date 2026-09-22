Datos Clave La lesión: Arquero de Colo Colo debió ser operado por microfracturas en el cartílago de la rodilla derecha. Tiempo fuera: El portero estará al menos tres meses alejado de las canchas, por lo que regresará en 2027 a las competencias. Portero contra Audax: Ante las ausencias de Vozinha y Gabriel Maureira, será Eduardo Villanueva el encargado de atajar en la Copa Chile.

Colo Colo enfrenta un sorpresivo problema en la portería. Esto porque debido a la nominación de Vozinha a la selección de Cabo Verde y la lesión de Gabriel Maureira, será Eduardo Villanueva el encargado de atajar frente a Audax Italiano en los octavos de final de la Copa Chile.

Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo dolor de cabeza en el arco del Cacique. Esto porque uno de sus guardametas sufrió una molestia física que lo obligó a pasar por el quirófano, situación que lo tendrá fuera de las canchas hasta el próximo año.

¿Qué arquero fue operado en Colo Colo?

El portero en cuestión es el joven Santiago Tapia. Según la información del periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el golero fue operado por microfracturas en el cartílago de la rodilla derecha.

“Dicha acción implica un tratamiento para pequeñas lesiones de cartílago para generar una cicatrización de mejor manera, con un tratamiento acotado”, precisó la citada fuente.

El plazo de recuperación del joven de 18 años es de al menos tres meses, por lo que volverá a las canchas recién en 2027. Esta no es la primera vez que Tapia sufre con las lesiones. El año pasado debió ser intervenido a los meniscos de la misma rodilla que hoy lo aqueja, siendo baja en el equipo.

¿Quién es Santiago Tapia?

Gonzalo Tapia es un joven arquero de 18 años que forma parte del plantel de proyección de Colo Colo. Sin embargo, el jugador también ha sido parte del primer equipo del Cacique.

Este año, tras la lesión que sufrió Fernando De Paul, Tapia fue el tercer arquero durante el primer semestre, aunque no logró debutar en el profesionalismo, considerando que por delante de él estaban Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

¿Quién será el arquero de Colo Colo ante Audax Italiano?

Con las bajas confirmadas de Vozinha y Gabriel Maureira, el arquero de Colo Colo ante Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile será Eduardo Villanueva, según lo confirmó el propio entrenador Fernando Ortiz.

“Eduardo (Villanueva) va a iniciar el día de mañana (hoy). Ha tenido la paciencia de tener la oportunidad”, dijo el ‘Tano’ en la conferencia de prensa del pasado lunes.