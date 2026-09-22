Audax Italiano y Colo Colo empataron 0-0 en el Estadio Nacional por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile, compromiso en el que los Albos mostraron una buena versión en el primer tiempo y los Tanos mejoraron en el segundo.

Con este resultado, la llave queda abierta para la revancha que se disputará en el cierre de esta semana en el mismo recinto, pero con el Cacique como anfitrión.

No hubo goles entre Audax Italiano y Colo Colo

El arranque tuvo algunos intentos de Audax Italiano a través de Damián Pizarro y Favian Loyola, quienes provocaron muy buenas reacciones del portero Eduardo Villanueva, el que respondió en una de las pocas oportunidades que ha tenido en el sobrepoblado arco de Colo Colo.

Después fue todo del Popular en la etapa inicial: Correa exigió a en algunas ocasiones a Tomás Ahumada en ese inicio frenético, aunque hubo acercamientos de Erick Wiemberg, Francisco Marchant, Arturo Vidal, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

El propio Romero tuvo la más clara en los 45′ con un cabezazo a quemarropa que atajó Ahumada, mientras que segundos después Correa remató de derecha y otra vez respondió el guardameta audino.

En el complemento despertó Audax: tras algunos acercamientos poco precisos de Colo Colo se empezó a animar el local, sobre todo desde el ingreso de César Pinares, quien controló la mitad de la cancha, donde había mucho tráfico.

Una de las buenas llegadas vino en los 64′ con una excelente volea de Ariel Uribe que fue repelida de gran forma por Villanueva, siendo una de las mejores tapadas del partido.

El final estuvo repartido, pero con una clara de los Tanos: Diego Monreal ganó por aire tras un centro desde un tiro de esquina y el balón pasó muy cerca. Transpiró helado Fernando Ortiz y también sus dirigidos, aunque el resultado se mantuvo en cero hasta el pitazo final.

Estadísticas de Audax Italiano vs Colo Colo por la Copa Chile 2026

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Colo-Colo Primera mitad – Santiago de Chile Audax Italiano Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos Colo-Colo Colo-Colo 3-4-1-2 12 Eduardo

Villanueva 28 Jeyson

Rojas 23 Arturo

Vidal 21 Érick

Wiemberg

Higuera 13 Matías

Fernández 8 Álvaro

Alfredo

Alejandro

Madrid

Gaete 6 Tomás

Alarcón 7 Francisco

Marchant 10 Lautaro

Pastrán 9 Javier

Correa 19 Maximiliano

Romero Entrenador

0 Fernando Ortiz

Bench

1 Fernando de Paul



3 Alonso Olguín



11 Marcos Bolados



16 Sebastian Vega



35 Jerall Astudillo



38 Agustín Ignacio Silva Núñez



42 Cristian Díaz Muñoz



51 Pierre Allende



54 Gedeón Díaz

Audax Italiano Audax Italiano 4-3-3 1 T.

Ahumada 14 Diego

Monreal 16 O.

Rojas 29 Marcelo

Ortiz 3 F.

Salomoni 17 Favian

Loyola 8 M.

Collao 32 B.

Soto 30 Ariel

Uribe 22 Damián

Pizarro 27 M.

Fuentes Entrenador

0 Patricio Graff

Bench

7 P. Guajardo



9 Diego Coelho



11 F. Troyansky



13 E. Ferrario



19 C. Pinares



21 Giovani Chiaverano



24 N. Orellana



25 Pedro Garrido



35 Raimundo Rebolledo

2 Esquinas 2 4 Remates fuera de objetivo 1 8 Tiros Totales 3 37 Ataques 28 27 Ataques peligrosos 11 67 % de Posesión de Balón 33 6 Caja fuerte para pelotas 8 4 Disparos Dentro del Área 2 4 Tiros fuera del área 1 1 Fuera de juego 1 1 Saques de puerta 4 1 Intentos de gol 1 1 Tiros libres 2 2 Faltas 1 2 Salvadas 1 3 Disparos Bloqueados 0 6 Saques de banda 8 22 Pases largos 23 5 Placajes 3 186 Pases 86 154 Pases exitosos 62 83 Porcentaje de Pases Exitosos 72 1 Disparos a puerta 2 2 Total de Cruces 5 1 Cruces Precisas 1 1 Intercepciones 4 12 Duelo Ganados 6 4 Intentos de regate 2 3 Regates exitosos 0 6 Pases clave 3 75 Porcentaje de regates exitosos 0 14 Pases largos exitosos 8 64 Porcentaje de pases largos exitosos 35 5 Entradas Ganadas 2 Últimos enfrentamientos AI 1 – 5 CC 30/08/2026 CC 1 – 0 AI 07/03/2026 AI 2 – 1 CC 07/12/2025 CC 1 – 2 AI 22/06/2025 AI 1 – 2 CC 06/10/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo vs Audax Italiano?

La revancha de Colo Colo vs Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile 2026 se disputará este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas, otra vez en el Estadio Nacional, pero con localía para el Cacique.

Este duelo estará disponible por TNT Sports Premium y HBO Max.