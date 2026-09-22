Audax Italiano y Colo Colo empataron 0-0 en el Estadio Nacional por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile, compromiso en el que los Albos mostraron una buena versión en el primer tiempo y los Tanos mejoraron en el segundo.
Con este resultado, la llave queda abierta para la revancha que se disputará en el cierre de esta semana en el mismo recinto, pero con el Cacique como anfitrión.
No hubo goles entre Audax Italiano y Colo Colo
El arranque tuvo algunos intentos de Audax Italiano a través de Damián Pizarro y Favian Loyola, quienes provocaron muy buenas reacciones del portero Eduardo Villanueva, el que respondió en una de las pocas oportunidades que ha tenido en el sobrepoblado arco de Colo Colo.
Después fue todo del Popular en la etapa inicial: Correa exigió a en algunas ocasiones a Tomás Ahumada en ese inicio frenético, aunque hubo acercamientos de Erick Wiemberg, Francisco Marchant, Arturo Vidal, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.
El propio Romero tuvo la más clara en los 45′ con un cabezazo a quemarropa que atajó Ahumada, mientras que segundos después Correa remató de derecha y otra vez respondió el guardameta audino.
En el complemento despertó Audax: tras algunos acercamientos poco precisos de Colo Colo se empezó a animar el local, sobre todo desde el ingreso de César Pinares, quien controló la mitad de la cancha, donde había mucho tráfico.
Una de las buenas llegadas vino en los 64′ con una excelente volea de Ariel Uribe que fue repelida de gran forma por Villanueva, siendo una de las mejores tapadas del partido.
El final estuvo repartido, pero con una clara de los Tanos: Diego Monreal ganó por aire tras un centro desde un tiro de esquina y el balón pasó muy cerca. Transpiró helado Fernando Ortiz y también sus dirigidos, aunque el resultado se mantuvo en cero hasta el pitazo final.
Estadísticas de Audax Italiano vs Colo Colo por la Copa Chile 2026
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Villanueva
Rojas
Vidal
Wiemberg
Higuera
Fernández
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Alarcón
Marchant
Pastrán
Correa
Romero
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Bench
-
1Fernando de Paul
-
3Alonso Olguín
-
11Marcos Bolados
-
16Sebastian Vega
-
35Jerall Astudillo
-
38Agustín Ignacio Silva Núñez
-
42Cristian Díaz Muñoz
-
51Pierre Allende
-
54Gedeón Díaz
Ahumada
Monreal
Rojas
Ortiz
Salomoni
Loyola
Collao
Soto
Uribe
Pizarro
Fuentes
- Entrenador
-
0Patricio Graff
- Bench
-
7P. Guajardo
-
9Diego Coelho
-
11F. Troyansky
-
13E. Ferrario
-
19C. Pinares
-
21Giovani Chiaverano
-
24N. Orellana
-
25Pedro Garrido
-
35Raimundo Rebolledo
¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo vs Audax Italiano?
La revancha de Colo Colo vs Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile 2026 se disputará este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas, otra vez en el Estadio Nacional, pero con localía para el Cacique.
Este duelo estará disponible por TNT Sports Premium y HBO Max.