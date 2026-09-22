Audax Italiano y Colo Colo empataron 0-0 en el Estadio Nacional por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile, compromiso en el que los Albos mostraron una buena versión en el primer tiempo y los Tanos mejoraron en el segundo.

Con este resultado, la llave queda abierta para la revancha que se disputará en el cierre de esta semana en el mismo recinto, pero con el Cacique como anfitrión.

No hubo goles entre Audax Italiano y Colo Colo

El arranque tuvo algunos intentos de Audax Italiano a través de Damián Pizarro y Favian Loyola, quienes provocaron muy buenas reacciones del portero Eduardo Villanueva, el que respondió en una de las pocas oportunidades que ha tenido en el sobrepoblado arco de Colo Colo.

Después fue todo del Popular en la etapa inicial: Correa exigió a en algunas ocasiones a Tomás Ahumada en ese inicio frenético, aunque hubo acercamientos de Erick Wiemberg, Francisco Marchant, Arturo Vidal, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

El propio Romero tuvo la más clara en los 45′ con un cabezazo a quemarropa que atajó Ahumada, mientras que segundos después Correa remató de derecha y otra vez respondió el guardameta audino.

En el complemento despertó Audax: tras algunos acercamientos poco precisos de Colo Colo se empezó a animar el local, sobre todo desde el ingreso de César Pinares, quien controló la mitad de la cancha, donde había mucho tráfico.

Una de las buenas llegadas vino en los 64′ con una excelente volea de Ariel Uribe que fue repelida de gran forma por Villanueva, siendo una de las mejores tapadas del partido.

El final estuvo repartido, pero con una clara de los Tanos: Diego Monreal ganó por aire tras un centro desde un tiro de esquina y el balón pasó muy cerca. Transpiró helado Fernando Ortiz y también sus dirigidos, aunque el resultado se mantuvo en cero hasta el pitazo final.

Estadísticas de Audax Italiano vs Colo Colo por la Copa Chile 2026

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
Colo-Colo
22/09/2026 20:30
Primera mitad – Santiago de Chile
Audax Italiano
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
Colo-Colo
3-4-1-2
Eduardo Villanueva 12
Eduardo
Villanueva
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Érick Wiemberg Higuera 21
Érick
Wiemberg
Higuera
Matías Fernández 13
Matías
Fernández
Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 8
Álvaro
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Tomás Alarcón 6
Tomás
Alarcón
Francisco Marchant 7
Francisco
Marchant
Lautaro Pastrán 10
Lautaro
Pastrán
Javier Correa 9
Javier
Correa
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Bench
  • 1
    Fernando de Paul
  • 3
    Alonso Olguín
  • 11
    Marcos Bolados
  • 16
    Sebastian Vega
  • 35
    Jerall Astudillo
  • 38
    Agustín Ignacio Silva Núñez
  • 42
    Cristian Díaz Muñoz
  • 51
    Pierre Allende
  • 54
    Gedeón Díaz
Audax Italiano
4-3-3
T. Ahumada 1
T.
Ahumada
Diego Monreal 14
Diego
Monreal
O. Rojas 16
O.
Rojas
Marcelo Ortiz 29
Marcelo
Ortiz
F. Salomoni 3
F.
Salomoni
Favian Loyola 17
Favian
Loyola
M. Collao 8
M.
Collao
B. Soto 32
B.
Soto
Ariel Uribe 30
Ariel
Uribe
Damián Pizarro 22
Damián
Pizarro
M. Fuentes 27
M.
Fuentes
  • Entrenador
  • 0
    Patricio Graff
  • Bench
  • 7
    P. Guajardo
  • 9
    Diego Coelho
  • 11
    F. Troyansky
  • 13
    E. Ferrario
  • 19
    C. Pinares
  • 21
    Giovani Chiaverano
  • 24
    N. Orellana
  • 25
    Pedro Garrido
  • 35
    Raimundo Rebolledo
2
Esquinas
2
4
Remates fuera de objetivo
1
8
Tiros Totales
3
37
Ataques
28
27
Ataques peligrosos
11
67
% de Posesión de Balón
33
6
Caja fuerte para pelotas
8
4
Disparos Dentro del Área
2
4
Tiros fuera del área
1
1
Fuera de juego
1
1
Saques de puerta
4
1
Intentos de gol
1
1
Tiros libres
2
2
Faltas
1
2
Salvadas
1
3
Disparos Bloqueados
0
6
Saques de banda
8
22
Pases largos
23
5
Placajes
3
186
Pases
86
154
Pases exitosos
62
83
Porcentaje de Pases Exitosos
72
1
Disparos a puerta
2
2
Total de Cruces
5
1
Cruces Precisas
1
1
Intercepciones
4
12
Duelo Ganados
6
4
Intentos de regate
2
3
Regates exitosos
0
6
Pases clave
3
75
Porcentaje de regates exitosos
0
14
Pases largos exitosos
8
64
Porcentaje de pases largos exitosos
35
5
Entradas Ganadas
2
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¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo vs Audax Italiano?

La revancha de Colo Colo vs Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile 2026 se disputará este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas, otra vez en el Estadio Nacional, pero con localía para el Cacique.

Este duelo estará disponible por TNT Sports Premium y HBO Max.