Datos Clave La sorpresa: Alan Saldivia, actual jugador de Vasco da Gama, se hizo presente en el Estadio Nacional para presenciar el empate 0-0 entre Colo Colo y Audax Italiano. El reencuentro: El defensor compartió con sus antiguos compañeros, accedió a tomarse fotografías con los hinchas y recibió el cariño del pueblo albo. El mensaje: El central reconoció que extraña el día a día en Macul, pero aclaró que por ahora su objetivo es consolidarse en el competitivo fútbol brasileño.

El empate sin goles entre Colo Colo y Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile 2026 dejó pocas emociones dentro de la cancha del Estadio Nacional. Sin embargo, en las tribunas de Ñuñoa se vivió un momento especial que rápidamente capturó la atención de los hinchas albos.

Una visita inesperada revolucionó los pasillos del recinto deportivo. Un jugador que se marchó hace apenas un semestre, pero que dejó una huella imborrable, decidió aprovechar su tiempo libre para cruzar la cordillera y acompañar al equipo que lo vio brillar.

¿Qué exjugador de Colo Colo reapareció de sorpresa en el estadio?

El protagonista de la jornada fue Alan Saldivia. El defensor uruguayo, que hace seis meses partió rumbo al Vasco da Gama de Brasil, se dejó ver en las gradas del Nacional apoyando a sus excompañeros. Durante su estadía, el charrúa recibió innumerables muestras de afecto por parte de la parcialidad del “Cacique”, firmando autógrafos y tomándose fotografías.

En conversación con Redgol y ADN Radio, el zaguero explicó el motivo de su viaje relámpago a Santiago. “Todo bien, vine a ver a mis compañeros, que con algunos tengo mucho contacto, tuve algunos días libres y vine a ver a Colo Colo”, detalló el futbolista de 24 años.

Saldivia también se dio el tiempo para analizar el presente del equipo dirigido por Fernando Ortiz en esta llave copera. Según su visión, al elenco albo solo le faltó efectividad en el arco rival, pero se mostró confiado en que lograrán sellar su paso a la siguiente fase cuando jueguen el partido de vuelta en condición de local.

La emotiva confesión de Alan Saldivia: ¿Vuelve al Cacique?

El paso de Alan Saldivia por Macul no fue uno más, y el propio jugador se encargó de dejarlo en claro. Al ser consultado sobre sus sentimientos tras reencontrarse con la hinchada, el central no escondió su nostalgia.

“Extraño todo, el día a día, mis compañeros, el vestuario, la hinchada, la gente. Pero entiendo que tengo que tomar un nuevo rumbo, es parte del fútbol”, confesó el uruguayo.

Respecto a su proceso de adaptación a una liga tan exigente como la brasileña, Saldivia dejó la puerta abierta para un eventual retorno al Estadio Monumental en el futuro, aunque por ahora sus metas están puestas en el extranjero.

“Hace seis meses recién salí de acá, quiero probarme, conocer nuevas cosas y ver qué sucede, pero es muy lindo que a uno lo sigan recordando por salir dos veces campeones”, sentenció el charrúa, dejando un grato recuerdo en una noche que, en lo deportivo, careció de brillo para Colo Colo.