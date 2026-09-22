Fernando Ortiz analizó el 0-0 entre Colo Colo y Audax Italiano por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026 y se dio el tiempo de destacar a Eduardo Villanueva, el gran protagonista de la noche en el Cacique.

El golero tuvo que asumir la titularidad ante las bajas de Vozinha, citado por la selección de Cabo Verde, y de Gabriel Maureira, por lesión, y respondió con creces en un partido que los albos no lograron quebrar.

El elogio de Fernando Ortiz a Eduardo Villanueva en Colo Colo

En rueda de prensa, el DT trasandino valoró el momento del arquero, que venía esperando su chance desde hace tiempo en el plantel albo.

“Esperó su oportunidad, la tuvo, respondió muy bien y estuvo a la altura de ser el arquero titular de Colo Colo”, señaló Ortiz.

Además, el estratega le dejó un mensaje a los juveniles del club: si hacen las cosas bien en su categoría, el cuerpo técnico les dará la posibilidad de jugar en Primera División.

Ortiz y el tercer partido sin ganar de Colo Colo

El empate ante los Itálicos dejó al Cacique con tres partidos consecutivos sin ganar, considerando las dos igualdades anteriores en la Liga de Primera. No obstante, Fernando Ortiz le bajó el perfil al presente de su equipo.

“Me preocuparía mucho más si no creamos situaciones”, apuntó el DT, quien reconoció que al equipo le está faltando puntería en el último tramo de la cancha.

En esa línea, también destacó el trabajo del arquero rival, Tomás Ahumada, que tuvo buenas atajadas durante el primer tiempo.

Consultado por la propuesta de Audax Italiano, Ortiz prefirió no entrar en polémicas: “No voy a cuestionar lo del rival, es parte del plan del trabajo”, sentenció, y añadió que el desafío pasa por darles a sus jugadores las herramientas para resolver dentro de la cancha.

[Enlace interno: “¡Con varias sorpresas! La formación de Colo Colo ante Audax Italiano por la Copa Chile”]

¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano por la revancha de la Copa Chile?

Colo Colo y Audax Italiano definirán la llave este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026.