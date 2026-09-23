Datos Clave Proyecto: Se presentó una iniciativa para conceder nacionalidad por especial gracia a Mirko Jozic y Lana Jozic. Origen: La propuesta recoge una solicitud realizada por Edmundo Valladares durante el homenaje a Jozic. Legado: Jozic condujo a Colo Colo al título de la Copa Libertadores de 1991.

El homenaje a Mirko Jozic que marcó su regreso a Chile ahora tendrá un nuevo capítulo. Este miércoles fue presentado un proyecto de ley que busca conceder la nacionalidad chilena por especial gracia al histórico entrenador de Colo Colo y a su hija, Lana Jozic.

La iniciativa fue impulsada por la denominada “Bancada David Arellano”, encabezada por la diputada Marisela Santibáñez, y recoge una petición realizada por Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, durante el homenaje a Jozic efectuado el 10 de septiembre en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional.

De esta manera, aquella solicitud dejó de ser solamente una propuesta planteada durante la visita del entrenador a Chile y pasó a convertirse en una iniciativa legislativa respaldada por parlamentarios de distintos sectores.

¿Por qué buscan reconocer a Mirko Jozic?

El proyecto destaca la trayectoria que construyó Jozic durante su paso por el fútbol chileno, especialmente su trabajo al frente de Colo Colo. El croata dirigió al cuadro albo en los títulos nacionales de 1990, 1991 y 1993, además de conquistar la Copa Libertadores de 1991, el primer y hasta ahora único título del máximo torneo continental obtenido por un club chileno.

La propuesta también pone énfasis en su rol como formador. Santibáñez destacó que su legado no se limitó a los resultados deportivos y valoró la influencia que tuvo en el desarrollo integral de los futbolistas. “Lo que hizo Mirko fue formar deportistas de alto rendimiento, pero también personas”, sostuvo la parlamentaria.

¿Por qué el proyecto también incluye a Lana Jozic?

La iniciativa contempla además a Lana Jozic, quien llegó a Chile junto a su familia en 1990, cuando tenía siete años. La hija del entrenador estudió en Santiago y desarrolló parte de sus primeros vínculos personales y sociales en el país. Aunque posteriormente regresó a Europa junto a su familia, mantuvo una relación permanente con Chile a través de visitas, vínculos personales y distintas instancias de conexión entre las comunidades chilena y croata.

Valladares también destacó ese vínculo al valorar que la propuesta legislativa incluya a ambos. “Su hija, Lana, hasta el día de hoy ha tenido un rol significativo en preservar el vínculo que la familia mantiene con nuestro país”, expresó.

La iniciativa todavía debe seguir su trámite

La presentación del proyecto no significa que Mirko Jozic y su hija ya tengan nacionalidad chilena. La propuesta deberá avanzar por el proceso legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en ley.

El proyecto cuenta con el respaldo de integrantes de la “Bancada David Arellano”, entre ellos Marisela Santibáñez, Gustavo Gatica, Nelson Venegas, Juan Santana, Guillermo Ramírez, Boris Barrera, Marco Barraza, Javiera Rodríguez, Nathalie Castillo, Benjamín Lorca, Constanza Schounhaut y Cristian Tapia.

Así las cosas, el regreso de Jozic a Chile, que durante septiembre estuvo marcado por homenajes y reencuentros después de más de dos décadas, suma ahora una iniciativa que busca transformar su vínculo con el país en un reconocimiento formal.