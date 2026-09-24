Datos Clave El arquero: Santiago Mele, portero uruguayo, tenía todo acordado con Colo Colo en el último mercado, pero desistió a última hora para fichar por Independiente. El error: El charrúa fue titular en Uruguay, pero cometió un error que le terminó costando la derrota a su selección. El resultado: La Celeste cayó por 3-1 ante Japón en el amistoso internacional que marcó el debut de Diego Forlán en la banca.

Una de las grandes teleseries de Colo Colo en el último mercado estuvo concentrada en la portería. La gran obsesión de Fernando Ortiz era el uruguayo Santiago Mele, quien tenía todo acordado para convertirse en nuevo jugador albo, sin embargo, a última hora desistió de venir a Chile y terminó fichando por Independiente de Avellaneda.

Esta situación provocó que Blanco y Negro se moviera rápidamente y concentrara todos sus esfuerzos en Vozinha, quien finalmente arribó al Estadio Monumental. Si bien el capítulo ya se cerró por parte del Cacique, en las últimas horas el guardameta charrúa hizo noticia mundial debido a un grosero error que marcó la derrota de su selección.

Arquero que quiso Colo Colo cometió un grosero error en amistoso internacional

El pasado miércoles, Diego Forlán debutó en la banca de Uruguay en un amistoso internacional frente a Japón. El partido, que se disputó en territorio asiático, tuvo como ganador a los nipones que se impusieron por 3-1.

Los japoneses se pusieron rápidamente en ventaja gracias al gol de Kuryu Matsuki a los 11 minutos, sin embargo, Ronald Araujo igualó todo a los 42 minutos, resultado que se mantuvo hasta los instantes finales.

Cuando todo parecía que el encuentro terminaría igualado, una desconcentración en la zona defensiva de la Celeste provocó que Japón se pusiera nuevamente en ventaja. Santiago Mele salió a achicar muy lejos de su portería y le dejó el arco servido a Kento Shiogai, quien puso el 2-1 a los 92’. Minutos más tarde, Ayase Ueda decretó el 3-1 definitivo (90+6’).

¿Por qué Santiago Mele no llegó a Colo Colo?

Santiago Mele era el gran apuntado por Colo Colo para reforzar la portería. El arquero, mundialista con Uruguay, era el principal deseo de Fernando Ortiz en el último mercado de pases.

Desde Blanco y Negro quisieron cumplir el anhelo de su DT y tenían todo acordado para sumarlo al plantel. Sin embargo, el uruguayo cambió las condiciones a última hora pese a tener un acuerdo de palabra con los albos, lo que echó por tierra el traspaso.

Mele finalmente fichó por Independiente de Avellaneda y obligó a la dirigencia del Cacique a ir por su plan B: Vozinha, quien finalmente arribó al Estadio Monumental generando un gran revuelo en el fútbol chileno.