Datos Clave Los incidentes: Barristas de Colo Colo protagonizaron una violenta pelea durante el partido ante Audax Italiano por Copa Chile. La versión: Pancho Malo aseguró que los hechos forman parte de una dura disputa interna de la Garra Blanca. El mensaje: El exlíder de la barra pidió medidas preventivas urgentes y cuestionó duramente el funcionamiento del Plan Estadio Seguro.

El empate entre Colo Colo y Audax Italiano por la Copa Chile quedó rápidamente relegado a un segundo plano después de los violentos incidentes registrados en la Galería Sur del Estadio Nacional.

Según informó Cooperativa Deportes, el enfrentamiento habría involucrado a dos facciones internas de la Garra Blanca que habitualmente permanecen separadas, pero que en esta ocasión quedaron ubicadas a muy corta distancia.

El episodio no solo encendió las alarmas de seguridad, sino que provocó la sorpresiva reaparición pública de Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo. El antiguo líder de la barra alba utilizó sus redes sociales para referirse directamente a lo ocurrido y enviar un emplazamiento a las actuales autoridades de Gobierno.

¿Qué dijo Pancho Malo sobre los incidentes de la Garra Blanca?

Asegurando tener pleno conocimiento de la situación, Pancho Malo afirmó que la violencia registrada en el reducto de Ñuñoa responde netamente a una disputa interna de la Garra Blanca.

Muñoz dirigió su mensaje al ministro de Seguridad, Martín Arrau —quien integra el gabinete del Presidente José Antonio Kast—, y le planteó que el episodio requiere entender con mayor profundidad la dinámica existente dentro de la hinchada.

“Estimado ministro Martín Arrau, los graves hechos de violencia en el Estadio Nacional, ocurridos el día de hoy, son parte de una interna que vive la Garra Blanca”, comenzó señalando.

En esa misma línea, el exlíder de la barra le recomendó al Gobierno buscar asesoría específica sobre la materia antes de adoptar nuevas medidas restrictivas. “Le aconsejo buscar orientación específica en esta materia, para que el Gobierno tome medidas preventivas necesarias y evitar una tragedia”, sentenció Muñoz.

Estimado Ministro @martinarrau , los graves hechos de violencia en el Estadio Nacional, ocurridos el día de hoy, son parte de una interna que vive la Garra-Blanca. Le aconsejo buscar orientación especifica en esta materia, para que el Gobierno tome medidas preventivas necesarias… pic.twitter.com/Yxx5FTj8BK — Francisco Muñoz 🇨🇱 (@FcoMunoz_TP) September 23, 2026

¿Qué pasó entre barristas de Colo Colo en el Estadio Nacional?

La pelea, que motivó la intervención de Muñoz, comenzó durante los primeros 10 minutos del partido. En los registros difundidos rápidamente por redes sociales se aprecia a un grupo agrediendo a una persona mediante golpes y diversos objetos contundentes, como fierros y palos.

De acuerdo con los antecedentes publicados por la emisora, detrás del crudo episodio existiría una pugna de larga data entre grupos identificados con sectores de Lo Espejo y La Victoria.

La información disponible apunta a que no se trató simplemente de una discusión espontánea en el tablón, sino de un choque directo originado por cuentas pendientes entre integrantes de la propia barra.

A los Periodistas deportivos y otros mal intencionados:



Ya van 14 años que no asisto a los Estadios, NO teng interés en alguno de volver a conducir la GB, tampoco mantengo vínculos con la barra hace muchos años.



Bajo mi administración 2003-2012, los Traficantes de drogas… pic.twitter.com/71n6G6Vpk7 — Francisco Muñoz 🇨🇱 (@FcoMunoz_TP) September 23, 2026

¿Qué dijo Pancho Malo sobre el Plan Estadio Seguro?

Para cerrar su aparición, Francisco Muñoz cuestionó duramente la efectividad del Plan Estadio Seguro y pidió revisar con urgencia la estrategia institucional utilizada para prevenir hechos de violencia en los recintos deportivos.

Su crítica fue categórica: “El Plan Estadio Seguro es el mejor ejemplo de políticas públicas mal diseñadas”.

Si bien la frase corresponde únicamente a la postura de Muñoz sobre las políticas de seguridad, el episodio vuelve a instalar de golpe la discusión sobre cómo el Estado y los clubes deben enfrentar las peligrosas disputas internas de las barras para evitar que este nivel de violencia termine trasladándose nuevamente a las tribunas del fútbol chileno.