Datos Clave La lesión: Claudio Aquino presenta una sobrecarga en su rodilla izquierda y se encuentra en tratamiento kinesiológico. La consecuencia: Producto de este problema físico, el volante se ha perdido los últimos 7 partidos del Cacique. La señal: El jugador habló por primera vez de su lesión y entregó una señal clara sobre su recuperación.

Una de las grandes ausencias de Colo Colo en el empate sin goles ante Audax Italiano por los octavos de final de ida de la Copa Chile fue Claudio Aquino. El mediocampista no ha sido convocado en los últimos siete partidos de los albos producto de una lesión y se ha convertido en un dolor de cabeza para Fernando Ortiz.

De acuerdo al parte médico entregado por el club, el jugador se encuentra en tratamiento kinesiológico por una sobrecarga en su rodilla izquierda. En las últimas horas fue el propio volante quien rompió el silencio y se refirió a sus problemas físicos.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar ante Audax Italiano por los octavos de final ida de Copa Chile🏆⚪⚫ pic.twitter.com/X6J2chCmmb — Colo-Colo (@ColoColo) September 21, 2026

¿Qué le pasó a Claudio Aquino en Colo Colo?

Claudio Aquino presenta una sobrecarga muscular en su rodilla izquierda y actualmente se encuentra realizando un tratamiento kinesiológico para recuperarse y poder ser una alternativa para el equipo.

Pese a su ausencia dentro de la cancha, el futbolista ha acompañado a sus compañeros en los partidos. En ese contexto, acudió este martes al Estadio Nacional para presenciar la igualdad sin goles ante los itálicos.

Allí, Aquino fue consultado sobre su estado físico, y si bien no se detuvo a dialogar con los medios de comunicación, sí se refirió escuetamente a su presente. “Mejorando de a poco, bien”, contestó a la pregunta de uno de los periodistas que se encontraba en el lugar.

¿Cuándo fue la última vez que jugó Claudio Aquino en Colo Colo?

La última vez que Claudio Aquino vio acción con la camiseta de Colo Colo fue el pasado 9 de agosto en la victoria por 2-1 sobre Unión La Calera. En aquella ocasión, el argentino sumó apenas 4 minutos y luego desapareció de las convocatorias.

Producto de su lesión en la rodilla, el ex Vélez Sarsfield se ha perdido siete compromisos consecutivos: cinco del Campeonato Nacional y dos de la Copa Chile. Aquino quedó al margen de los cruces ante O’Higgins, Universidad de Chile, Unión Española, Audax Italiano (en dos ocasiones), Huachipato y Deportes Concepción.

El futbolista trasandino tiene contrato con el Cacique hasta fin de año, por lo que podría estar viviendo sus últimos meses en el Estadio Monumental. Debido a su irregular temporada, marcada por los problemas físicos, el jugador sería uno de los apuntados por Blanco y Negro para dejar el club.