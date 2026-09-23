Datos Clave Contrato: Fernando Ortiz finaliza su vínculo con Colo Colo en diciembre de 2026. Primera condición: Quiere conocer el proyecto deportivo para competir internacionalmente. Segunda condición: Busca mayor participación en la elección de los refuerzos.

El futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo empieza a tomar forma antes de que termine oficialmente la temporada. El entrenador argentino tiene contrato hasta diciembre de 2026 y, de acuerdo con información entregada por el periodista Rodrigo López en DSports, ya tendría definidos los principales puntos que pretende abordar si debe negociar su continuidad.

La situación se da mientras Blanco y Negro comienza a planificar el 2027, una temporada que tendría al Cacique nuevamente en la Copa Libertadores si se confirma su clasificación. De hecho, en las últimas semanas han existido acercamientos entre la dirigencia y el entorno del técnico para conversar sobre una eventual extensión.

¿Qué quiere Fernando Ortiz para continuar en Colo Colo?

La primera condición apunta directamente al proyecto deportivo. Según lo informado por el periodista, Ortiz quiere conocer qué tipo de equipo pretende construir la dirigencia para afrontar una competencia internacional, considerando que el escenario de 2027 exigiría un plantel con aspiraciones mayores.

No se trataría solamente de conocer la duración o las condiciones económicas de un nuevo contrato, sino también de saber con qué herramientas contará el cuerpo técnico para competir en el plano continental. La segunda exigencia está estrechamente relacionada con la anterior y apunta al mercado de fichajes.

El rol que busca Ortiz en el armado del plantel

El entrenador argentino pretende tener mayor participación en la elección de los refuerzos que llegarán al Monumental. La información apunta a que algunas de sus prioridades en anteriores ventanas de transferencias finalmente no fueron incorporadas, situación que ahora buscaría modificar.

Un antecedente ya había trascendido a comienzos de septiembre, cuando se reportó que la principal condición del técnico para extender su vínculo era que la dirigencia cumpliera con los jugadores solicitados por su cuerpo técnico. Entre los casos mencionados apareció la búsqueda de Santiago Mele, quien finalmente fichó por Independiente, mientras Colo Colo incorporó a Vozinha.

Por ahora, el aspecto económico tampoco está cerrado. Mientras Aníbal Mosa había planteado públicamente que las renovaciones se abordarían hacia el final de la temporada, Blanco y Negro ya ha sostenido conversaciones preliminares con el entorno del entrenador.

Así, la continuidad del DT no dependerá únicamente de una cifra: el proyecto deportivo y su influencia en la construcción del plantel aparecen como piezas centrales de la negociación. empieza a tomar forma antes de que termine oficialmente la temporada.