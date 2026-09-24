Datos Clave Evaluación: Joaquín Sosa será evaluado en el entrenamiento de este jueves. Lesión: El zaguero uruguayo continúa con trabajos kinésicos por molestias en el talón. Temporada: Sosa suma 26 partidos, 2.227 minutos y dos goles en 2026.

Colo Colo podría recuperar a una de sus piezas habituales en una semana marcada por las ausencias. Joaquín Sosa avanza en su recuperación y este jueves será sometido a una evaluación que determinará si existe alguna posibilidad de que vuelva a estar disponible ante Audax Italiano.

El defensor uruguayo permanece trabajando de manera diferenciada luego de la molestia que sufrió en el talón durante el duelo ante los itálicos del pasado 30 de agosto. Desde entonces, se perdió los partidos frente a Huachipato, Deportes Concepción y el reciente empate 0-0 con Audax por la ida de los octavos de final de Copa Chile.

¿En qué estado está Joaquín Sosa?

Sosa continúa realizando trabajos kinésicos y, según informó el periodista Daniel Arrieta, su evolución ha sido positiva. La evaluación del jueves será clave para determinar si puede competir al día siguiente.

Sin embargo, que reciba el alta para entrenar con normalidad no significa necesariamente que vaya a ser citado. La posibilidad que maneja Fernando Ortiz es mantener la cautela con el zaguero y evitar una vuelta apresurada, pensando también en la reanudación de la Liga de Primera.

El uruguayo ha sido una pieza importante para el entrenador argentino durante la temporada y su eventual regreso ampliaría las alternativas defensivas del Cacique en el tramo decisivo del año.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo ante Audax?

El Cacique enfrentará nuevamente a Audax Italiano este viernes 25 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, por la revancha de los octavos de final de Copa Chile.

Tras el 0-0 de la ida, Colo Colo necesita ganar para avanzar directamente a los cuartos de final. Por ahora, Sosa aparece como una posibilidad todavía abierta, aunque todo dependerá de la evaluación médica y de la decisión final de Ortiz.

Los números de Sosa en 2026

La importancia del uruguayo también queda reflejada en sus registros. Durante esta temporada ha participado en las tres competencias disputadas por Colo Colo, acumulando 26 partidos y 2.227 minutos.

Además, el zaguero ha aportado en ofensiva con dos goles: marcó frente a Ñublense por la Liga de Primera y ante O’Higgins en Copa Chile. Su regreso, por lo mismo, sería una alternativa importante para Ortiz mientras el equipo afronta una seguidilla de partidos y múltiples bajas.