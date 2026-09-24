Datos Clave Dudas en el arco: Colo Colo debe decidir si ratificar a Eduardo Villanueva en la portería o darle minutos a Fernando De Paul. Decisión con Joaquín Sosa: El defensor continúa con su recuperación, sin embargo, el cuerpo técnico deberá decidir si considerarlo para la revancha contra Audax o cuidarlo para el Campeonato Nacional. Las exigencias del Tano: En medio de la llave de octavos se conocieron las exigencias planteadas por Fernando Ortiz a la dirigencia de Blanco y Negro para renovar su vínculo con el club.

Colo Colo dejó más certezas que dudas en su partido de ida de los octavos de final de la Copa Chile el pasado martes, donde igualó sin goles ante Audax Italiano dejando la serie totalmente abierta. Para el compromiso de vuelta, el entrenador Fernando Ortiz definirá este jueves la oncena titular, siendo la portería una de las grandes dudas. Con las ausencias de Vozinha y Gabriel Maureira, se desconoce si el ‘Tano’ ratificará a Eduardo Villanueva, quien fue uno de los puntos altos del equipo ante los itálicos, o le dará la oportunidad a Fernando De Paul para que pueda sumar minutos y continuar con la rotación en el arco.

Por otro lado, otra de las incógnitas es la presencia de Joaquín Sosa. Según el último parte médico entregado por el club, el defensor se encuentra en reintegro deportivo por un edema en cojinete graso del pie izquierdo. Por ello, de acuerdo a la información entregada por el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, en el Cacique evaluarán en las próximas horas al zaguero para saber si está en condiciones de jugar el viernes. Sin embargo, el comunicador adelantó que es muy probable que el cuerpo médico siga cuidándolo con miras a la recta final del Campeonato Nacional.

En medio de la preparación de la revancha, se conocieron mayores detalles de las condiciones que puso Fernando Ortiz para quedarse en Colo Colo el próximo año, considerando que su contrato culmina en diciembre. Según DSports, las condiciones que puso el estratega no tienen que ver con la duración de su vínculo o con temas económicos, sino que con el armado del plantel. Uno de los aspectos que preocupa al DT es la construcción del equipo para afrontar una competencia internacional. Además, espera tener un rol más protagónico en la toma de decisiones en cuanto a los refuerzos que puedan llegar en el próximo mercado.

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