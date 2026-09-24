Leandro Hernández alcanzó una valoración estimada de 4,81 millones de euros y se metió entre los futbolistas más valorizados de Sudamérica fuera de Argentina y Brasil, según el último informe del CIES Football Observatory. El delantero de Colo Colo aparece séptimo en el listado continental, una posición que refleja el crecimiento que ha experimentado durante su consolidación en el primer equipo albo.

El registro considera jugadores de distintos clubes sudamericanos y ubica a Hernández muy cerca del grupo que supera los cinco millones de euros. Su tasación también lo posiciona por encima de varios futbolistas de equipos importantes del continente, reforzando la relevancia que ha adquirido su nombre en el mercado.

La lista es encabezada por Matías Arezo de Peñarol, con una valoración estimada de 9,56 millones de euros. Más atrás aparecen Juan Rengifo de Atlético Nacional, con 7,08 millones, y Eduardo Delmás de Olimpia, con 6,23 millones.

¿Cuánto vale Leandro Hernández según CIES?

El informe del CIES establece una valoración estimada de 4,81 millones de euros para el atacante de Colo Colo. Con esa cifra, Hernández ocupa el séptimo puesto del ranking entre los futbolistas considerados fuera de los mercados de Argentina y Brasil.

La tasación lo deja además a solo 50 mil euros de superar la barrera de los 4,86 millones alcanzados por Felipe Faúndez de O’Higgins, quien aparece sexto en el listado. Así, ambos son los únicos representantes de clubes chilenos dentro de los diez primeros lugares de esta clasificación.

¿Qué significa para Colo Colo?

La valorización de Hernández llega mientras el delantero continúa ganando espacio en el primer equipo del Cacique. Su aparición entre los jugadores más cotizados del continente agrega un nuevo indicador al crecimiento que ha tenido el atacante y aumenta la atención sobre su proyección.

Para Blanco y Negro, una tasación de 4,81 millones de euros establece además una referencia relevante de cara al mercado. El valor estimado por CIES no equivale automáticamente al precio de una futura transferencia, pero sí entrega una medida de la cotización proyectada del futbolista.