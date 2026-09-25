Datos Clave Victoria: Cualquier triunfo de Colo Colo lo instala en los cuartos de final. Empate: Un nuevo empate llevará la definición directamente a los lanzamientos penales. Derrota: Si pierde ante Audax Italiano, Colo Colo quedará eliminado.

Colo Colo se juega este viernes su continuidad en la Copa Chile. El 0-0 registrado ante Audax Italiano en la ida dejó completamente abierta la serie y ahora el Cacique necesita imponerse en el Estadio Nacional para asegurar su presencia en los cuartos de final.

No hay ventaja deportiva para ninguno de los dos equipos tras el primer partido, por lo que el resultado de esta jornada será determinante para conocer al clasificado.

¿Qué resultado necesita Colo Colo para avanzar?

Colo Colo necesita ganar para clasificar directamente a los cuartos de final. No importa la diferencia: un 1-0, 2-1, 3-0 o cualquier otro triunfo permitirá al equipo de Fernando Ortiz continuar en competencia.

La serie parte nuevamente desde cero después del empate sin goles de la ida. Por lo mismo, el Cacique depende exclusivamente de lo que pueda conseguir durante los 90 minutos de la revancha.

¿Qué pasa si Colo Colo y Audax vuelven a empatar?

Si el encuentro termina nuevamente igualado, la clasificación se definirá mediante lanzamientos penales.

Es decir, cualquier empate después del tiempo reglamentario llevará directamente a los doce pasos, sin necesidad de disputar tiempo extra. El vencedor de esa definición será quien avance a los cuartos de final.

¿Y si el Cacique pierde?

Una derrota significará la eliminación de Colo Colo, sin importar por cuántos goles sea el resultado.

Además, los goles de visitante no tienen un valor adicional como criterio de desempate en esta instancia. Por lo tanto, el equipo albo no obtiene ninguna ventaja especial por haber convertido fuera de casa.

Los tres escenarios son simples: ganar para clasificar, empatar para ir a penales o perder para quedar eliminado.

¿Qué está en juego más allá de los cuartos?

La Copa Chile también tiene un incentivo internacional para su campeón. El ganador de la edición 2026 deberá disputar posteriormente una definición ante el tercer lugar de la Liga de Primera por un cupo a la Copa Libertadores 2027, correspondiente a Chile 4.

El perdedor de esa definición obtendrá un boleto a la Copa Sudamericana.

Por ahora, sin embargo, la prioridad de Colo Colo está mucho más cerca: superar a Audax Italiano y mantenerse con vida en el torneo.

Todos los escenarios de Colo Colo ante Audax

Colo Colo gana: avanza a cuartos de final.

avanza a cuartos de final. Colo Colo empata: la clasificación se define por penales.

la clasificación se define por penales. Colo Colo pierde: queda eliminado.

El partido se disputará este viernes 25 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.