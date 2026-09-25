Datos Clave Los cambios: Fernando Ortiz alista dos modificaciones clave para recibir a Audax Italiano. El DT, además, cambiaría de esquema para buscar la clasificación. Futuro de un referente: Marcos Bolados termina contrato a fin de año y rompió el silencio para hablar sobre su futuro El partido: El Cacique recibe a los itálicos este viernes a las 20:00 horas en el Estadio Nacional

Colo Colo tiene esta tarde uno de los desafíos más importantes en lo que va del año. Tras el amargo empate sin goles de la ida, los albos recibirán a Audax Italiano esta tarde desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Pese a que el Popular tiene prácticamente asegurada su participación internacional la próxima temporada, el objetivo es intentar conseguir los dos torneos en los que está compitiendo.

Para este duelo, Fernando Ortiz no podrá contar con un número importante de sus jugadores, quienes se encuentran nominados para la fecha FIFA. Por ello, se espera que el entrenador argentino cambie de esquema, pasando de un 3-5-2 a un 3-4-2-1. Las principales novedades en la oncena titular serían Cristián Díaz y Gedeón Díaz, quienes reemplazarían a Matías Fernández y Maximiliano Romero, respectivamente.

Uno que iría a la banca hoy es Marcos Bolados, delantero que termina contrato a fin de año y cuya renovación está en duda. En la antesala del cruce ante los de La Florida, el atacante evitó referirse a su futuro y aclaró que está concentrado en el día a día, esperando hacer bien las cosas. “Estoy hoy acá, mi cabeza acá y tratar de hacer lo mejor posible en los entrenamientos o cuando me toque. No estoy pensando en tres meses más, estoy pensando acá. Mi foco es entrenar”, señaló.

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