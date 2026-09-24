Datos Clave Llave abierta: El Cacique igualó sin goles en la ida de octavos ante Audax Italiano. Portero cortado: Con tres variables, el Tano decidió quién será el portero titular, el suplente y quien del trío no será considerado. ¿Cuándo juega Colo Colo?: Colo Colo se juega la clasificación a los cuartos de final este viernes 25 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional ante Audax Italiano.

Colo Colo no logró sacar diferencias ante Audax Italiano por el duelo de ida de la Copa Chile 2026, en el choque por los octavos de final de la competencia nacional. Con una igualdad sin goles, el Cacique buscará cerrar una clasificación a los cuartos de final en el duelo de vuelta, donde será local en el Estadio Nacional. Para el segundo choque ante los Itálicos, Fernando Ortiz mueve la pizarra y la banca de suplentes, con un cortado que esperaba una oportunidad.

Con más de 10 bajas en el plantel debido a la fecha FIFA y los Juegos Suramericanos, el Tano Ortiz ha realizado movimientos para los duelos en la copa, y uno de ellos fue integrando a Eduardo Villanueva en la portería del Cacique, mientras Fernando De Paul volvía a ser considerado como opción en la banca tras superar su extensa lesión. A pesar de que ambos estuvieron presentes en el duelo de ida, uno no será considerado para el segundo duelo ante los Tanos por decisión técnica.

Ortiz corta a un portero para la vuelta de Copa Chile

Según información de Radio ADN, Fernando Ortiz no consideraría para la vuelta de Copa Chile al portero Fernando De Paul, y lo dejaría al margen del compromiso debido a que Eduardo Villanueva mantendría su titularidad bajo la portería del Cacique, mientras que el golero estaría como reserva en la banca de suplentes sería Gabriel Maureira.

El medio citado además señala que el joven portero albo, Gabriel Maureira, volvió a los entrenamientos con el plantel de Colo Colo, y que durante esta jornada realizó una práctica de penales ante una hipotética tanda desde los doce pasos en caso de igualar ante los Itálicos en los 90’ minutos.

¿Cuándo juega Colo Colo por Copa Chile?

Colo Colo tendrá que recibir a Audax Italiano por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026. El choque entre Albos y Tanos se disputará este viernes 25 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El duelo de ida, que también fue disputado en el Coloso de Ñuñoa, no tuvo ganador, al igualar sin goles en los 90’ minutos. El vencedor de la llave entre el Cacique y los Itálicos tendrá que enfrentar al ganador de la serie entre Deportes Puerto Montt y Ñublense, la cual en el partido de ida dejó en ventaja a los Delfines por 2-0.