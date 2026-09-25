Datos Clave Santiago United Academy busca a su nueva figura: La escuela abre sus puertas con una nueva oportunidad para jóvenes de 14 a 23 años. Cuatro registros de éxito: La academia a impulsado a 4 jóvenes al fútbol profesional. Uno en Colo Colo, dos en Audax y uno en norteamérica. ¿Cuándo son las pruebas?: El viernes 2 de octubre desde las 19:00 horas al costado del Estadio Nacional.

Tras diversos éxitos en las categorías menores de nuestro fútbol y posteriores fichajes formados en sus filas, Santiago United Academy abre sus puertas en búsqueda de una nueva promesa para el deporte rey, con una jornada de prueba para futbolistas de entre 14 y 23 años. La escuela, que es liderada por ex arquero de Colo Colo, Eduardo Lobos, postula como un potenciador para los jóvenes que buscan una oportunidad en la disciplina, y cuentan con un respaldo al contar con diversos traspasos a clubes de las primeras divisiones.

Las series menores de Colo Colo han sido protagonistas en la búsqueda de nuevos talentos en la academia nacional, y han apostado por un zaguero de la academia que ya es parte del conjunto de Macul. Los albos fijaron su foco en el defensor de 19 años, Felipe Mellado, quien ya ha participado en sparrings junto al primer equipo del Cacique, y es parte de la categoría Proyección del club.

Por su parte, tanto Audax Italiano como Curicó Unido también apostaron por figuras predilectas de la academia, ya que por parte de los Itálicos se incorporó a dos nombres en sus categorías menores: Felipe Rousseau y Rafael Bratti. Mientras tanto, los Torteros se quedaron con los servicios de Jayden Vásquez, joven chileno-estadounidense quien tras su paso por la Región del Maule dio el salto a norteamérica al Pennsylvania Prime FC.

Santiago United Academy busca nuevos talentos

Santiago United Academy se postula como una academia para jugadores jóvenes que buscan oportunidades en el fútbol, con preparaciones bajo exigencias de alto rendimientos, tanto a nivel nacional como internacional, con una realidad tras el inédito traspaso de Jayden Vasquez a Estados Unidos.

La apertura de puertas de la academia a las pruebas a nuevos futbolistas se desarrollará el próximo viernes 2 de octubre desde las 19:00 horas, en las canchas ubicadas al costado del Estadio Nacional, por el ingreso de Guillermo Mann del “Coliseo de Ñuñoa”.

Las inscripciones están disponibles en el perfil de redes sociales de Santiago United Academy, además de que están sujetos a consultas e informaciones mediante su contacto: +14844568772.