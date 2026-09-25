Colo Colo y Audax Italiano se medirán este viernes 25 de septiembre por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Ambos equipos llegan a la definición después de igualar sin goles en el partido de ida, por lo que la serie está completamente abierta.

El encuentro se disputará nuevamente en el Estadio Nacional, aunque esta vez Colo Colo ejercerá la localía. El ganador avanzará directamente a los cuartos de final, mientras que un nuevo empate obligará a definir al clasificado mediante lanzamientos penales.

¿Dónde y cómo ver en vivo Colo Colo vs Audax Italiano?

La revancha de los octavos de final contará con transmisión televisiva a través de TNT Sports Premium, además de la señal de streaming de TNT Sports en HBO Max. La transmisión comenzará media hora antes del inicio del compromiso.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Minuto a minuto: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Audax Italiano?

Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026

Hora: 20:00 horas

Estadio: Nacional, Santiago

El compromiso será dirigido por Mathías Riquelme, quien tendrá como asistentes a Juan Serrano y Carlos Venegas. El cuarto árbitro será Franco Jiménez.

La llave se encuentra igualada 0-0 después del partido de ida, disputado también en el Estadio Nacional. Por lo tanto, el equipo que consiga ganar en los 90 minutos avanzará a los cuartos de final. En caso de una nueva igualdad, la clasificación se resolverá mediante lanzamientos penales.

¿Cómo llegan Colo Colo y Audax Italiano a la vuelta de los octavos de final?

Colo Colo llega al compromiso con la necesidad de volver a celebrar un triunfo, ya que acumula tres partidos consecutivos sin ganar. Antes del 0-0 frente a Audax Italiano, el Cacique había empatado 1-1 ante Deportes Concepción por el Campeonato Nacional.

La igualdad ante el cuadro penquista se sumó al empate sin goles de la ida copera, mientras que anteriormente los albos también habían igualado en el torneo nacional. En esa racha, además, el equipo de Fernando Ortiz apenas ha convertido un gol, que correspondió a un autogol ante Deportes Concepción.

El técnico argentino deberá nuevamente recurrir a jugadores jóvenes debido a las numerosas ausencias que afectan al plantel. Colo Colo ha sufrido más de diez bajas entre convocatorias a selecciones y lesiones, situación que ha obligado a Ortiz a modificar su oncena para esta serie.

Uno de los nombres que ganó protagonismo en el partido de ida fue Eduardo Villanueva. El arquero respondió ante Audax y fue destacado por el propio entrenador albo después del empate. Para la revancha, el joven guardameta mantendría la titularidad.

Por su parte, Audax Italiano llega con el objetivo de repetir la actuación defensiva que le permitió mantener su arco en cero durante el primer encuentro de la serie. Los dirigidos por Francisco Arrué vienen además de derrotar por 1-0 a O’Higgins por el Campeonato Nacional.

El cuadro itálico cerró la fase grupal de la Copa Chile como líder de su zona y ahora buscará aprovechar el buen momento defensivo para conseguir una clasificación ante el Cacique.

Partidos recientes de Colo Colo y Audax Italiano

Los últimos encuentros de ambos equipos antes de la revancha de Copa Chile fueron:

Audax Italiano 0-0 Colo Colo — Octavos de final ida, Copa Chile.

— Octavos de final ida, Copa Chile. Colo Colo 1-1 Deportes Concepción — Campeonato Nacional.

— Campeonato Nacional. Audax Italiano 1-0 O’Higgins — Campeonato Nacional.

El empate de la ida dejó la serie sin ventaja para ninguno de los dos equipos y trasladó toda la definición al segundo encuentro.

Últimos enfrentamientos entre Colo Colo y Audax Italiano

Colo Colo y Audax Italiano se han enfrentado tres veces durante la temporada 2026, considerando el duelo de ida de esta Copa Chile.

El antecedente más reciente fue precisamente el 0-0 del martes 22 de septiembre, también en el Estadio Nacional. En aquel compromiso, los arqueros fueron protagonistas y ninguno de los dos equipos consiguió marcar diferencias.

Antes de ese encuentro, el Cacique se impuso ampliamente por 5-1 ante Audax Italiano el 30 de agosto, por el Campeonato Nacional.

El otro enfrentamiento de la temporada se produjo el 7 de marzo, cuando Colo Colo derrotó por 1-0 a los itálicos.

Así, el historial de 2026 favorece al cuadro albo con dos triunfos y un empate, aunque el último antecedente terminó sin goles y dejó abierta la definición copera.

Posibles formaciones para Colo Colo vs Audax Italiano

Posible formación de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Tomás Alarcón, Gedeón Díaz; Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Posible formación de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Paolo Guajardo, César Pinares, Marco Collao, Giovani Chiaverano; Diego Coelho y Franco Troyansky. DT: Francisco Arrué.

Minuto a minuto de Colo Colo vs Audax Italiano