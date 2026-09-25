Colo Colo y Audax Italiano cierran durante esta jornada su llave de octavos de final de la Copa Chile 2026, en su segundo partido consecutivo en el Estadio Nacional, ya que en la ida no se lograron sacar diferencias en el marcador. El duelo no contó con goles, debido a una gran actuación en los Itálicos que es novedad para el duelo de vuelta.

Se trata del golero nacional Tomás Ahumada, quien en la ida fue una de las figuras de la escuadra Itálica con cinco atajadas vitales para mantener a los audinos vivos en la serie, donde registró 7.3 de valoración según el sitio Sofascore. A pesar de ser una figura indispensable en el encuentro del pasado martes, Ahumada postula como suplente para el cierre de llave ante el Cacique, debido a una decisión de Patricio Graff.

Ahumada a la banca para la vuelta ante Colo Colo

Según información de la comunicadora Andrea Hernández, para el duelo de vuelta el golero del compromiso de vuelta será Pedro Garrido, mientras que el suplente sería la figura audina Tomás Ahumada. La periodista aclaró que no se trata de una lesión o algo por el estilo, sino que es meramente una decisión técnica para que jueguen ambos porteros de Audax Italiano en la llave frente a Colo Colo.

Patricio Graff, entrenador de la escuadra de los Tanos, habría tomado la decisión antes del inicio de la llave ante los colocolinos, dejando en claro que sería una serie repartida con oportunidad para ambos goleros del equipo de La Florida en los dos encuentros.

La decisión del técnico llega como una oportunidad de oro para Pedro Garrido, ex portero de Universidad de Chile que selló su llegada al cuadro floridano a inicios de año. El guardameta de 22 años solo ha disputado dos partidos con la camiseta verde, ambos por Copa Chile 2026, donde ha recibido dos goles, uno de Santa Cruz y otro de Magallanes.

¿Cuándo juega Colo Colo y Audax por Copa Chile?

Colo Colo y Audax Italiano tendrán que cerrar su llave de octavos de final este viernes 25 de septiembre en el Estadio Nacional. El choque entre el Cacique e Itálicos dará inicio a las 20:00 horas, el cual arranca con una igualdad sin goles en el global. El ganador de la serie deberá enfrentarse al vencedor de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.