Datos Clave Tremendo error: Vozinha se “comió” un gol jugando por Cabo Verde Inoportuna falla: Fue en la derrota por 3-1 ante Mali en las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones Dudas tras el Mundial 2026: El golero pierde confianza tras algunos yerros en Colo Colo y ahora en su selección

Vozinha vivió una tarde para el olvido con Cabo Verde: el portero de Colo Colo cometió un grave error que terminó en gol en la caída por 3-1 ante Mali, por las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

El golero de los Tiburones Azules quedó retratado en una jugada que dio la vuelta al mundo y que le costó caro a su selección en este importante compromiso.

El error de Vozinha en el Cabo Verde vs Mali

Todo ocurrió a los 50 minutos, cuando el arquero decidió salir de su área para anticipar un pelotazo largo del rival, generando sin tremendo desaguisado en la última línea de Cabo Verde.

El meta no midió bien los tiempos y, en vez de despejar, le dejó servido el balón a un jugador de Mali, que no perdonó y mandó la pelota al fondo de las redes con el arco a su merced.

BLOOPER DEL DIA: 🇨🇻Vozinha estaba jugando contra Mali🇲🇱 y quiso salir del area haciendo la gran Manuel Neuer. Salió del área, se le escapó la pelota y Cabo Verde terminó perdiendo 3-1. pic.twitter.com/muOHTuvGSU — Mundo Futbol. 🇦🇷 (@MundoFutbol1337) September 25, 2026

Esta falla hace recordar el partido amistoso de los caboverdianos contra Chile en marzo pasado, primera impresión que tuvimos de Vozinha, compromiso en el que el golero también cometió un grueso error, favoreciendo a La Roja.

El presente de Vozinha en Colo Colo

El traspié llega en medio de la fecha FIFA, período en el que el portero se ausentó del Cacique justamente por su citación a la selección caboverdiana.

De hecho, su ausencia obligó a Fernando Ortiz a echar mano de Eduardo Villanueva en la ida de los octavos de final de la Copa Chile ante Audax Italiano, arquero que respondió con creces y que se ganó los elogios del DT albo.