Fernando Ortiz quedó disconforme con una situación en Colo Colo: al entrenador no le gustó la supuesta ambigüedad que existe en cuando a los objetivos para la temporada, ya que en medio de su gran campaña en el Campeonato Nacional, ahora hay una exigencia relacionada a la Copa Chile, lo que puede afectar en su continuidad.

Así lo reveló La Tercera, que apunta a que el fastidio del Tano pasa porque sobre la marcha se han ido sumando obligaciones, en medio de la decisión de Aníbal Mosa de abordar las renovaciones recién al término de la temporada.

La molestia de Fernando Ortiz con Blanco y Negro

De acuerdo al citado medio, al estratega trasandino le cayó mal que desde la dirigencia instalaran públicamente la obtención de la Copa Chile como uno de los objetivos del año, en circunstancias de que a comienzos de 2026 el único encargo había sido quedarse con el torneo local.

Esa modificación sobre la marcha es justamente el punto que el DT quiere zanjar antes de estampar su firma, ya que su prioridad es saber exactamente qué se le va a pedir en 2027.

Las condiciones de Fernando Ortiz para renovar en Colo Colo

Desde el entorno del entrenador señalan que la eventual extensión de contrato deberá incluir varios puntos por escrito.

Además de dejar especificadas las metas a cumplir, el técnico busca la garantía de que el plantel será reforzado a la altura para afrontar la Copa Libertadores, torneo al que los albos volverán el próximo año, y también quiere conocer el proyecto deportivo que tiene el club a futuro.

Las estadísticas de Fernando Ortiz en Colo Colo

El reclamo llega en el mejor momento del argentino en el Cacique, que asumió en septiembre de 2025 y que este año le dio un vuelco total a su ciclo.

Los albos son los exclusivos punteros de la Liga de Primera, con 12 puntos de ventaja sobre sus escoltas, y están en carrera en la Copa Chile, donde definen su llave de octavos ante Audax Italiano.

En total, Ortiz suma 45 partidos oficiales al mando del Popular, con 28 triunfos, 7 empates y 10 derrotas, además de 85 goles a favor y 48 en contra, lo que le da un rendimiento de 67,4%.