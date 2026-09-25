Colo Colo avanzó a cuartos de final de la Copa Chile 2026 tras vencer por 1-0 a Audax Italiano como local en el Estadio Nacional (el Monumental está en reparación de su cancha), en un compromiso en el que anotó el único tanto el juvenil de 18 años Gedeón Díaz.

El Cacique se repuso a la ausencia de 15 jugadores entre lesionados, convocados a La Roja adulta, Sub 20 y Sub 17, además del llamado de Vozinha a Cabo Verde.

El gol de Gedeón Díaz en el Colo Colo vs Audax Italiano

Colo Colo tuvo el control del balón desde el arranque y encontró el premio a los 33 minutos, en una jugada que quedará para siempre en la memoria del juvenil. Gedeón Díaz aprovechó un rebote dentro del área y sacó un fuerte remate que superó la débil respuesta del portero Pedro Garrido, a quien el balón se le escapó entre las piernas para el 1-0 definitivo en Ñuñoa.

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Gedeón Díaz, canterano de #ColoColo de 18 años, anotó en este #MatchdayViernes y le está dando el paso provisorio al Cacique a los cuartos de final de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



UN EMOCIONANTE MOMENTO EN ÑUÑOA 🤍🖤 pic.twitter.com/RudGeHTT4H — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 25, 2026

En el primer tiempo, los Itálicos habían avisado a los 2′ con un derechazo de Diego Coelho que se fue besando el poste, mientras que Álvaro Madrid tuvo la más clara de los albos a los 4′, tras un centro del propio Gedeón Díaz, aunque Garrido apareció con una notable atajada.

Luego hubo llegas del propio Madrid, Lautaro Pastrán, Javier Correa y Francisco Marchant, principalmente, mientras que en el complemento hubo varios intentos muy claros de los audinos por parte de Coelho y Chiaverano, con grandes respuestas del portero Eduardo Villanueva.

Al final, Marcos Bolados y nuevamente Madrid avisaron, pero el marcador no se movió más.

¿Quién es Gedeón Díaz, el juvenil que clasificó a Colo Colo?

El autor del tanto es un delantero de 18 años de madre venezolana y padre chileno, que pertenece a la categoría Proyección del Cacique y que vivió el sueño del pibe en su primera titularidad con el plantel de honor.

El canterano, que llegó a Chile y al club en 2011, había debutado oficialmente apenas el martes pasado, justamente en la ida ante Audax Italiano, y tres días después ya tenía su primera conquista en el profesionalismo.

Fernando Ortiz sorprendió al incluirlo desde el arranque junto a otro juvenil, Cristián Díaz, en una formación renovada por las bajas de la fecha FIFA. Ambos fueron reemplazados en el complemento, a los 71′ y 75′ respectivamente.

Eduardo Villanueva volvió a ser figura en Colo Colo

Otro que se ganó los aplausos fue el arquero Eduardo Villanueva, quien mantuvo la valla invicta y apareció en varias ocasiones para salvar al Cacique, tal como lo había hecho en el duelo de ida.

En el complemento atajo dos mano a mano contra Giovani Chaverano y Franco Troyansky, demostrando que se mete en la pelea por un puesto en la escuadra de Fernando Ortiz.

El golero aprovechó otra vez la ausencia de Vozinha, citado por Cabo Verde, y se afirmó en el arco albo en una llave que Colo Colo cerró sin goles en contra.

¿Contra quién juega Colo Colo en los cuartos de final de la Copa Chile?

El rival del Cacique en la ronda de los ocho mejores saldrá de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense, serie que los Salmoneros ganan por 2-0 tras la ida disputada en la Región de Los Lagos.

La vuelta entre ambos elencos se jugará este sábado 26 de septiembre, por lo que recién ahí Colo Colo conocerá a su próximo oponente en el torneo de copa.