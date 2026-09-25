Datos Clave Pone en duda su continuidad: Arturo Vidal aseguró que “hay muchas cosas que no me gustan” en Colo Colo Expira su contrato: Aseguró que si se da su continuidad estará bien y si no, está tranquilo Lanzó su categoría encima: “El mejor de Sudamérica, vi que salí. Un jugador así no puede estar nervioso”

Arturo Vidal encendió las alarmas en Colo Colo. El King admitió que todavía no conversa su renovación con la dirigencia, reveló que hay asuntos que le molestan en el club y dejó su futuro en el aire pese a que su contrato expira en diciembre.

El volante lanzó la bomba tras ser elegido la figura del triunfo por 1-0 ante Audax Italiano que le dio a los albos el paso a los cuartos de final de la Copa Chile 2026, en una noche que terminó marcada por sus palabras.

El dardo de Arturo Vidal en su proceso de renovación en Colo Colo

“No estoy inquieto. No he hablado porque hay muchas cosas que no me gustan”, lanzó el volante en zona mixta, tras ser elegido como la figura del compromiso en el Estadio Nacional.

El bicampeón de América aseguró estar en paz con su presente: “Estoy supertranquilo…El mejor de de Sudamérica, vi el otro día que salí. Entonces, un jugador así no puede estar nunca nervioso”, complementó.

“Muy contento de lo que estoy haciendo. Espero que a fin de año podamos celebrar estos dos títulos, y si se da, voy a seguir acá feliz”, cerró el King sobre su futuro.

El elogio de Arturo Vidal a los juveniles de Colo Colo

El formado en el Cacique también valoró el triunfo ante los Itálicos, conseguido con una formación repleta de ausencias por la fecha FIFA.

“Nos faltan muchos jugadores, pero los que les tocó entrar de titulares lo hicieron muy bien. Eso habla muy bien del trabajo que se ha hecho”, destacó el volante, quien puso el acento en el aporte de los canteranos.

Consultado por cómo respaldan a los jóvenes, entre ellos Gedeón Díaz, autor del gol en apenas su segundo partido oficial, el King explicó cuál es el mensaje del camarín: “Ellos saben que estamos con ellos. Pueden hacer lo que ellos quieran dentro de la cancha, que demuestren como si estuvieran en su casa”.

“Si se equivocan, vamos a estar ahí para apoyarlos, porque sabemos la calidad que tienen. Es normal que a veces se pongan nerviosos, pero son jugadores espectaculares que le dan mucho al fútbol chileno”, remarcó.